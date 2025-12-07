Serik'te D-400'de Park Halindeki Otomobile Hafif Ticari Araç Çarptı — 2 Yaralı

Serik'te D-400'de Park Halindeki Otomobile Hafif Ticari Araç Çarptı

D 400 Karayolu Yukarıkocayatak kavşağında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, yolda arızalanıp emniyet şeridine park edilen otomobile hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 07 AUN 108 plakalı otomobil arızalanınca sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Bir süre sonra, A.A. yönetimindeki 07 MC 9119 plakalı hafif ticari araç otomobile çarptı.

Kaza üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.A. ve eşi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlatan iki kardeş, yaşadıkları korku nedeniyle gözyaşlarına boğuldu; itfaiye ve sağlık ekipleri çocukları teselli etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE YOLDA ARIZALANIP EMNİYET ŞERİDİNE PARK EDİLEN OTOMOBİLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI. KAZADA, ANNESİ VE BABASI YARALANINCA KORKAN ÇOCUKLARI SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ TESELLİ ETTİ.