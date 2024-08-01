Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Serik'te Orman Yangını: Hızla Müdahale Devam Ediyor

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:34
Serik'te Orman Yangını: Hızla Müdahale Devam Ediyor

Yangın Antalya'nın Serik İlçesinde Patlak Verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık bir alanda çıkan yangın, hızlı bir şekilde müdahaleye sahne oldu. Yangın, Hacıosmanlar Mahallesi çevresinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana geldi.

Müdahale Ekipleri Harekete Geçti

Yangının başlamasıyla birlikte, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler derhal harekete geçti. Bölgeye toplamda 6 helikopter, 3 uçak, 34 arazöz, 4 dozer, 3 ekskavatör ve çok sayıda yangın söndürme uzmanı gönderildi.

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahaleler ile yangının kontrol altına alınması için çaba harcanıyor. Ekipler, yangının daha geniş bir alanı etkilememesi adına alarma geçmiş durumda.

Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyoruz.

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı

O ürünün fiyatı 302 TL birden düştü! Koştur koştur ŞOK’a giden kazanıyor

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi