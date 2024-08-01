Serik'te Orman Yangını: Hızla Müdahale Devam Ediyor

Yangın Antalya'nın Serik İlçesinde Patlak Verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık bir alanda çıkan yangın, hızlı bir şekilde müdahaleye sahne oldu. Yangın, Hacıosmanlar Mahallesi çevresinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana geldi.

Müdahale Ekipleri Harekete Geçti

Yangının başlamasıyla birlikte, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler derhal harekete geçti. Bölgeye toplamda 6 helikopter, 3 uçak, 34 arazöz, 4 dozer, 3 ekskavatör ve çok sayıda yangın söndürme uzmanı gönderildi.

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahaleler ile yangının kontrol altına alınması için çaba harcanıyor. Ekipler, yangının daha geniş bir alanı etkilememesi adına alarma geçmiş durumda.

Olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyoruz.

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.