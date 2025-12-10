Serik'te rüşvet iddiası: Eski CHP ilçe başkanına ev hapsi

Soruşturma ve mahkeme kararı

Antalya’nın Serik ilçesinde rüşvet olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan önceki dönem CHP Serik İlçe Başkanı Ş.Ç. hakkında mahkeme tarafından ev hapsi kararı verildi.

İddialara göre Ş.Ç., Serik Belediyesi'ndeki bir kişinin işinin yapılması karşılığında 80 bin TL talep etti. Olayla bağlantılı olduğu belirtilen K.K. ile birlikte iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Ş.Ç. için ev hapsi uygulanmasına karar verirken, K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasal süreç devam ediyor.

