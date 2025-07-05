Serkan Kaya, Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu

Türkiye'nin kültürel zenginliklerini sergileyen Trabzon Kültür Yolu Festivali, şarkıcı Serkan Kaya konseri ile devam etti. Festivalin etkinlikleri çerçevesinde Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen konser, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Kaya, sahneye çıktığında hayranları coşkuyla onu karşıladı. Uzun süre alkışlarla desteklenen sanatçı, sevilen eserlerini dinleyicileriyle buluşturdu. Hayranlar, şarkılara yüksek sesle eşlik ederek büyük bir sevgi gösterisi yaptı.

Trabzon Kültür Yolu Festivali, konserlerin yanı sıra söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 13 Temmuz'a kadar sürecek.

"Trabzon Kültür Yolu Festivali" etkinlikleri kapsamında, Fuar Merkezi'nde düzenlenen konserde şarkıcı Serkan Kaya hayranlarıyla buluştu.

"Trabzon Kültür Yolu Festivali" etkinlikleri kapsamında, Fuar Merkezi'nde düzenlenen konserde şarkıcı Serkan Kaya hayranlarıyla buluştu.