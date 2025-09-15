Seul'de 2024: Evlerin Yaklaşık %40'ında Tek Kişi Yaşıyor

Seul'de 2024 verilerine göre evlerin yaklaşık %40'ında tek kişi yaşıyor; 1 milyon 660 bin tek kişilik konut, evlilikler 2023'ten 2024'e %16,9 arttı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 12:46
The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore İstatistik Kurumunun yıllık nüfus verilerinden derlenen rapor, başkent Seul'deki konut yapısına ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Ana Bulgular

Raporda, Seul'de yaklaşık 1 milyon 660 bin konutta tek kişinin ikamet ettiği, yani evlerin yaklaşık yüzde 40'ında insanların yalnız yaşamayı tercih ettiği belirtildi. Tek kişinin ikamet ettiği evlerin sayısı, 2023'te 1 milyon 630 bin olarak kaydedilmişti.

Diğer konut dağılımlarında ise Seul'deki evlerin yüzde 26,2'sinde iki kişinin, yüzde 12,3'ünde dört kişinin ikamet ettiği tespit edildi.

Raporda ayrıca, Güney Kore'nin "süper yaşlı" ülke haline gelmesiyle ilişkili olarak, Seul'de en az bir 65 yaş ve üzeri kişinin kaldığı evlerin oranının yüzde 30'u aştığına işaret edildi.

Evlilik Verileri

Rapor, evlilik eğilimlerine dair de veriler sundu: Seul'de 2023'te 36 bin 324 evliliğin kayıtlara geçtiği, 2024'te ise bu sayının 42 bin 471'e ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 16,9 artış gösterdiği belirtildi.

Bu bulgular, Seul'ün demografik yapısındaki yalnızlaşma eğilimi ve yaşlanan nüfus dinamiklerinin altını çiziyor.

