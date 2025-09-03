Seul'de Restoranda Bıçaklı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Gwanak bölgesindeki pizza restoranında çıkan olayda şüpheli gözaltına alındı

Yonhap ajansının bildirdiğine göre, Güney Kore'nin başkenti Seulün güneybatısındaki Gwanak bölgesinde bir pizza restoranında bıçaklı saldırı meydana geldi.

Saldırıda biri kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı restoranda hayatını kaybedenlerin kimlik bilgileri henüz paylaşılmadı.

Restoran sahibi olduğu belirtilen ve 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen saldırgan, olay sonrası intihara teşebbüs etti. Kurtarılan saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Kolluk kuvvetleri, saldırının taraflar arası bir ticari anlaşmazlıktan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.