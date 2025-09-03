DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,05 -0,15%
ALTIN
4.682,36 -0,15%
BITCOIN
4.576.537,43 0,2%

Seul'de Restoranda Bıçaklı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Seul'ün Gwanak bölgesindeki bir pizza restoranında gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü; şüpheli intihar girişiminden sonra kurtarılarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 11:58
Seul'de Restoranda Bıçaklı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Seul'de Restoranda Bıçaklı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Gwanak bölgesindeki pizza restoranında çıkan olayda şüpheli gözaltına alındı

Yonhap ajansının bildirdiğine göre, Güney Kore'nin başkenti Seulün güneybatısındaki Gwanak bölgesinde bir pizza restoranında bıçaklı saldırı meydana geldi.

Saldırıda biri kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı restoranda hayatını kaybedenlerin kimlik bilgileri henüz paylaşılmadı.

Restoran sahibi olduğu belirtilen ve 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen saldırgan, olay sonrası intihara teşebbüs etti. Kurtarılan saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Kolluk kuvvetleri, saldırının taraflar arası bir ticari anlaşmazlıktan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı
2
Bağcılar'da Fındıkkıran Ameliyatı: 19 Yaşındaki Sümeyye Sağlığına Kavuştu
3
Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı
4
İzmir'de Eğitim Uçağı Mısır Tarlasına Düştü — Tanık Anlatıyor
5
Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor
6
Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, BBP Lideri Mustafa Destici'yi Ziyaret Etti

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye