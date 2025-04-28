Seul Merkez Cami'de Türk Sanatı Rüzgarı: Çini ve Kaligrafi Dekorasyonu Tamamlandı

Seul Merkez Cami, Türk çini ve kaligrafi sanatıyla buluşarak görkemli bir dönüşüm geçirdi. Bu etkileyici dekorasyon, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nin destekleriyle hayata geçirildi.

Büyükelçilikten alınan bilgiye göre, caminin çini ve kaligrafi süslemesi tamamlandıktan sonra bir açılış töreni düzenlendi. Törende, Kore Müslüman Federasyonu (KMF) Başkanı Hüseyin Kim Dong Eok, Türk Tugayı Subay imamlarının ülkedeki ilk Müslümanların oluşumundaki rolünü vurguladı.

Eok, Türk Tugayının savaş sırasında topladığı yetim çocuklar için Suwon Ankara Okulu ve Yetimhanesi açtığını belirterek, Türk ve Kore halkları arasındaki dostluğu pekiştiren bu projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nı temsilen törende bulunan Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Kore savaşı sırasında başlayan ilişkilerin güçlenmesine dikkat çekti. Özdemir, 2020 yılında açılan Seul Din Hizmetleri Müşavirliği ofisinin bu ilişkileri üst düzeye taşıdığını vurguladı.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Dede, caminin restorasyonunun tamamlanmasının mutluluğunu ifade etti. Dede, Güney Kore'de Müslümanlar için böyle bir mabet olmasının önemine dikkat çekti.

İnşaat süreci 2 Temmuz 2024'te başlayan Seul Merkez Cami'nin dekorasyonu 28 Şubat'ta tamamlandı. Cami için özel üretilen Türk çinileri, mihrap, minder ve kürsü ile birlikte camii adeta bir açık müzeye dönüştürdü. Caminin ikinci katında yer alan 99 adet Esma-ül Hüsna çini süslemesi ise özel döküm ve el işçiliği ile yapıldı.

Caminin turkuaz çinileriyle süslenmiş dış cephesi ve kubbesi dikkat çekerken, 12 metre yüksekliğinde, 120 metrekare alanı kapsayan ana giriş kapısı da yüksek güvenlik standartlarına göre çelik konstrüksiyon ve mermer döşemesi ile güçlendirildi.

Törende, Büyükelçi Murat Tamer'e Hazreti Osman'a nispet edilen Topkapı nüshası tıpkı basım Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Güney Kore'deki Seul Merkez Cami'nin çini ve kaligrafi dekorasyonu Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin desteğiyle yapıldı. Büyükelçilikten edinilen bilgiye göre, Seul Merkez Cami, çini ve kaligrafi dekorasyonu çalışmalarının tamamlanmasının ardından törenle açıldı. Törene, Kore Müslüman Federasyonu (KMF) Başkanı Hüseyin Kim Dong Eok (sol 5), Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir (sağ 4), İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Dede (sol 3) ile Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer (sol 4) ve diğer yetkililer katıldı.

Güney Kore'deki Seul Merkez Cami'nin çini ve kaligrafi dekorasyonu Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin desteğiyle yapıldı. Büyükelçilikten edinilen bilgiye göre, Seul Merkez Cami, çini ve kaligrafi dekorasyonu çalışmalarının tamamlanmasının ardından törenle açıldı. Törene, Kore Müslüman Federasyonu (KMF) Başkanı Hüseyin Kim Dong Eok (sol 5), Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir (sağ 4), İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Dede (sol 3) ile Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer (sol 4) ve diğer yetkililer katıldı.