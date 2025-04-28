DOLAR
38,45 -0,06%
EURO
43,69 0,31%
ALTIN
4.050,02 1,09%
BITCOIN
3.644.723,38 -0,46%

Seul Merkez Cami'de Türk Sanatı Rüzgarı: Çini ve Kaligrafi Dekorasyonu Tamamlandı

Seul Merkez Cami'nin çini ve kaligrafi dekorasyonu, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği desteğiyle tamamlandı. Açılış töreninde, Türk-Kore dostluğu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 10:59
Seul Merkez Cami'de Türk Sanatı Rüzgarı: Çini ve Kaligrafi Dekorasyonu Tamamlandı

Seul Merkez Cami, Türk çini ve kaligrafi sanatıyla buluşarak görkemli bir dönüşüm geçirdi. Bu etkileyici dekorasyon, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği'nin destekleriyle hayata geçirildi.

Büyükelçilikten alınan bilgiye göre, caminin çini ve kaligrafi süslemesi tamamlandıktan sonra bir açılış töreni düzenlendi. Törende, Kore Müslüman Federasyonu (KMF) Başkanı Hüseyin Kim Dong Eok, Türk Tugayı Subay imamlarının ülkedeki ilk Müslümanların oluşumundaki rolünü vurguladı.

Eok, Türk Tugayının savaş sırasında topladığı yetim çocuklar için Suwon Ankara Okulu ve Yetimhanesi açtığını belirterek, Türk ve Kore halkları arasındaki dostluğu pekiştiren bu projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nı temsilen törende bulunan Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, Kore savaşı sırasında başlayan ilişkilerin güçlenmesine dikkat çekti. Özdemir, 2020 yılında açılan Seul Din Hizmetleri Müşavirliği ofisinin bu ilişkileri üst düzeye taşıdığını vurguladı.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Dede, caminin restorasyonunun tamamlanmasının mutluluğunu ifade etti. Dede, Güney Kore'de Müslümanlar için böyle bir mabet olmasının önemine dikkat çekti.

İnşaat süreci 2 Temmuz 2024'te başlayan Seul Merkez Cami'nin dekorasyonu 28 Şubat'ta tamamlandı. Cami için özel üretilen Türk çinileri, mihrap, minder ve kürsü ile birlikte camii adeta bir açık müzeye dönüştürdü. Caminin ikinci katında yer alan 99 adet Esma-ül Hüsna çini süslemesi ise özel döküm ve el işçiliği ile yapıldı.

Caminin turkuaz çinileriyle süslenmiş dış cephesi ve kubbesi dikkat çekerken, 12 metre yüksekliğinde, 120 metrekare alanı kapsayan ana giriş kapısı da yüksek güvenlik standartlarına göre çelik konstrüksiyon ve mermer döşemesi ile güçlendirildi.

Törende, Büyükelçi Murat Tamer'e Hazreti Osman'a nispet edilen Topkapı nüshası tıpkı basım Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Güney Kore'deki Seul Merkez Cami'nin çini ve kaligrafi dekorasyonu Türkiye'nin Seul...

Güney Kore'deki Seul Merkez Cami'nin çini ve kaligrafi dekorasyonu Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin desteğiyle yapıldı. Büyükelçilikten edinilen bilgiye göre, Seul Merkez Cami, çini ve kaligrafi dekorasyonu çalışmalarının tamamlanmasının ardından törenle açıldı. Törene, Kore Müslüman Federasyonu (KMF) Başkanı Hüseyin Kim Dong Eok (sol 5), Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir (sağ 4), İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Dede (sol 3) ile Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer (sol 4) ve diğer yetkililer katıldı.

Güney Kore'deki Seul Merkez Cami'nin çini ve kaligrafi dekorasyonu Türkiye'nin Seul...

Güney Kore'deki Seul Merkez Cami'nin çini ve kaligrafi dekorasyonu Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin desteğiyle yapıldı. Büyükelçilikten edinilen bilgiye göre, Seul Merkez Cami, çini ve kaligrafi dekorasyonu çalışmalarının tamamlanmasının ardından törenle açıldı. Törene, Kore Müslüman Federasyonu (KMF) Başkanı Hüseyin Kim Dong Eok (sol 5), Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir (sağ 4), İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Dede (sol 3) ile Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer (sol 4) ve diğer yetkililer katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Karabük’te Yeni Anaokulu Projesiyle Ailelere Müjde

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy Belediyesi Çalışanlarının Ücret Problemi Protesto Edildi
2
Öğretmenden Genel Müdahale: Ekmek Boğazına Kaçan Öğrenciyi Heimlich ile Kurtardı
3
Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma
4
ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor
5
İzmir'de Sahte Servis Operasyonu: 7 Dolandırıcı Yakalandı!
6
Samsun'da Heyelan Faciasında Akaryakıt İstasyonu Sahibi Gözaltında
7
Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!

Karabük’te Yeni Anaokulu Projesiyle Ailelere Müjde

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!