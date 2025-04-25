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Seval Özcan'ın 'Şaşırt Beni İstanbul' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Seval Özcan'ın 'Şaşırt Beni İstanbul' sergisi, İstanbul'un çok katmanlı yapısını keşfe çıkıyor ve 29 Haziran'a kadar ziyaret edilebiliyor.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 17:48
Seval Özcan'ın 'Şaşırt Beni İstanbul' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

İstanbul’un Çok Katmanlı Yapısını Keşfedin

Ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan, yeni solo sergisi 'Şaşırt Beni İstanbul' ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve İBB Miras'ın katkılarıyla düzenlenen bu etkileyici sergi, Baruthane'de açıldı.

Geçmiş ve Geleceği Buluşturan Eserler

Sergi, İstanbul'un sürprizlerle dolu ruhundan ilham alarak geçmişle geleceği bir araya getiren özgün sanat eserlerinden oluşuyor. Sanatçı, geleneksel resim teknikleriyle ürettiği eserlerin yanı sıra, kendi çalışmalarından yola çıkarak oluşturduğu dijital versiyonları da sergide sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Klasik ve Dijital Sanatın Büyülü Buluşması

Şaşırt Beni İstanbul sergisinde, izleyiciler farklı algı düzeylerinden beslenen çok katmanlı bir kurguyla karşılaşıyor. Ziyaretçiler, İstanbul'un sürekli değişen dokusunu görsel ve kavramsal bir arka plan olarak kullanarak, gündelik hayatın hızından uzaklaşmaya, dikkat, farkındalık ve sorgulama gibi kavramlar etrafında düşünmeye davet ediliyor.

Serginin kapıları, 29 Haziran tarihine kadar sanatseverlere açık olacak. Bu özel deneyimi kaçırmayın!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve İBB Miras'ın katkılarıyla gerçekleştirilen, ressam...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve İBB Miras'ın katkılarıyla gerçekleştirilen, ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan'ın (fotoğrafta) yeni solo sergisi "Şaşırt Beni İstanbul", Baruthane'de sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve İBB Miras'ın katkılarıyla gerçekleştirilen, ressam...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve İBB Miras'ın katkılarıyla gerçekleştirilen, ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan'ın (fotoğrafta) yeni solo sergisi "Şaşırt Beni İstanbul", Baruthane'de sanatseverlerle buluştu.

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