Seven Seas Voyager Alanya Limanı'na Demirledi — 677 Yolcu, 447 Personel

'ahamalar bayraklı 'Seven Seas Voyager' kruvaziyeri Alanya Limanı'na demirledi; 206 m'lik gemide çoğu ABD'li 677 yolcu ve 447 personel bulundu, akşam Limasol'a hareket edecek.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 14:12
Rodos'tan Antalya'ya gelen gemi Alanya'da demir attı

ahamalar bayraklı 'Seven Seas Voyager' adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine demirledi. Rodos Adası'ndan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 206 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı ve Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide, çoğu ABD'li olmak üzere 677 yolcu ve 447 personel bulunduğu öğrenildi. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden inen bazı turistler turlara katılarak ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezip alışveriş yaptı.

Yetkililer, ziyaretçi hareketliliğinin bölge ekonomisine katkı sağladığını, gün boyunca liman çevresinde yoğun bir hareketlilik gözlendiğini belirtti.

'Seven Seas Voyager', akşam saatlerinde hareket ederek bir sonraki liman olan Limasol'a doğru yol alacak.

