Seven Vega ile Faz 2'de kritik adım: 6. sondaj gemisi Çarşamba Mersin'de

Bakan Bayraktar, Seven Vega'nın Sakarya Faz 2 boru hattı çalışmalarını inceledi; 6. sondaj gemisinin çarşamba Mersin'e geleceğini ve günlük üretimin 10 milyon m³ artacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:58
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya gaz sahası Faz 2 kapsamında deniz altına boru hatlarının döşenmesini üstlenecek olan Seven Vega gemisini inceledi. İncelemenin ardından Bakan Bayraktar, projenin hedefleri ve takvimi hakkında bilgi verdi.

Seven Vega'nın teknik kapasitesi ve görevleri

Derin deniz projeleri için tasarlanmış en gelişmiş makaralı döşeme gemilerinden biri olan Seven Vega, 143 metre uzunluğunda olup 3 bin metreye kadar su derinliklerinde kurulum yapabiliyor. Geminin, Sakarya gaz sahası Faz 2 kapsamında deniz altına yerleştirilecek boru hatlarının kurulumunu gerçekleştireceği bildirildi.

Kurulacak boru hattı, Faz 2 kuyularından gelecek gazı Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'ne ulaştıracak ve ayrıştırılan doğal gaz karaya taşınacak hatta iletilecek. Boru hattının yılın başında tamamlanacağı ve 2026 yılı ortası itibarıyla Osman Gazi Üretim Ünitesi'ne bağlanacağı ifade edildi. Bu bağlantıyla günlük 10 milyon metreküp üretim hedefleniyor; sahadaki toplam üretim kapasitesinin ise günlük 20 milyon metreküpe ulaşacağı kaydedildi.

Bakan Bayraktar'ın değerlendirmeleri

Bakan Bayraktar, çalışmaları değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "Biz birinci fazı tamamladık. Bugün itibarıyla yaklaşık 9 buçuk milyon metreküplük üretimle Türkiye’deki 4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını, kendi gazımıza karşılayabilir hale geldik."

Ayrıca Bayraktar, projenin ikinci fazına ilişkin olarak şunları söyledi: "İkinci faz kapsamında Seven Vega gemisiyle beraber deniz tabanındaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yani kuyularımızın işlemleri aşağı yukarı bitmiş durumda. Şimdi kuyularımızı birbirine bağlayacak ve daha sonra da Osman Gazi Gemisine oradaki üretim borularını bağlayacak bu gemiyi Karadeniz’e gönderiyoruz."

Deniz tabanındaki çalışmalar ve kapasite artışı

Bakan Bayraktar, yapılacak çalışmaları detaylandırarak, "Burada denizin tabanında dört tane işlem yapacağız. Bunlar kuyuların birbiriyle bağlantısı, bu yaklaşık 4 kilometrelik bir bağlantı olacak. Bu boruların yüzeye çıkarılması da dahil. Malumunuz bizim çalışma yaptığımız derinlik yaklaşık 2 bin 100 metre... Keza yaklaşık 19 kilometrelik bizim umbilicallar dediğimiz bağlantılar, ana manifotla bağlantılar olmak üzere 20 inçten MEG ünitesinin bağlantısı dediğimiz ünitelerle oldukça önemli bir çalışmayı burası yapmış olacak." şeklinde konuştu.

Bakan ayrıca hedefleri özetleyerek, "Hedefimiz ikinci fazda birde olduğu gibi yaklaşık 10 milyon metreküp üretime çıkabilmek ve 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını 8 milyon haneye çıkarabilmek. Hedefimiz budur. 2028’de bunu 4 katına çıkaracak faz üçü tamamlayacağız." dedi ve duyurdu: "Karadeniz’de görev yapacak 6. sondaj gemimiz de çarşamba günü Mersin’de olacak."

Operasyon takvimi ve personel

Bakan Bayraktar, çalışmalarda yaklaşık "1 - 2 aylık bir operasyona ihtiyaç" olduğunu ve bunun ardından geminin Karadeniz'deki görevine başlayacağını belirtti. Ayrıca 2026 yılında Karadeniz'de keşif amaçlı 6 yeni sondaj planlandığını söyledi.

Gemide şu anda 128 kişinin aktif olarak çalıştığını aktaran Bayraktar, "Ocak ayının sonuna kalmadan Karadeniz’de ikinci fazla ilgili yapması gereken çalışmaları tamamlamış olacak" dedi. Öte yandan, Seven Vega gemisinin yarın Karadeniz’e yola çıkacağı bildirildi.

