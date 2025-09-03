Sevilay Tuncer Çorum'da: 'Türkiye Yüzyılı bizim yüzyılımız'

AK Parti'nin vizyonu ve 24 yıllık kazanımlar anlatıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı vizyonuna hep birlikte sahip çıkılacağını ve bu vizyonu geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

Tuncer, vizyonun halka en iyi şekilde anlatılması gerektiğini vurgulayarak, partinin kuruluşunun 24. yıl dönümünün 14 Ağustos tarihinde kutlandığını hatırlattı. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için kararlılıkla çalışıldığını ifade etti.

Konuşmasında son 24 yılda sağlık, eğitim, şehircilik, çevre politikaları, ulaşım, enerji, savunma ve diplomasi alanlarında önemli mesafe kat edildiğini belirten Tuncer, bu kazanımların üzerine milletin iradesiyle 2053 ve 2071 ufkuna uzanan yeni bir vizyon inşa edildiğini söyledi. Bu vizyonun Türkiye'yi hak ettiği yere taşıyacağına inandıklarını dile getirdi.

Tuncer, küresel krizlere rağmen Türkiye'nin dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğunu, atılan cesur adımların güven ve istikrarın teminatı olduğunu belirtti. Uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin aktif rolünün, Tahıl Koridoru Antlaşması, Ukrayna-Rusya diplomasisi ve Suriye'deki politika ile görüldüğünü kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek için etkin çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Tuncer, Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Afrika'dan Asya'ya kadar barış ve istikrar için mücadele ettiklerini söyledi. Savunma sanayisindeki yatırımların bu başarılarda önemli rol oynadığını ve savunmada dışa bağımlılığı %80'den %20'lere düşürdüklerini vurguladı.

Milli teknoloji hamlesi ile savunmadan uzaya, yapay zekâdan siber güvenliğe kadar güçlü bir ekosistem inşa edildiğini belirten Tuncer, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yapılan yatırımlara işaret ederek, Türkiye'nin enerjisinin %55'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını aktardı.

Tuncer, Çorum programı kapsamında milletvekilleri, MKYK üyeleri, il ve ilçe başkanları, belediye başkanı ve teşkilatla bir araya gelip Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlatacaklarını söyledi: 'Türkiye Yüzyılı vizyonuna hep birlikte sahip çıkacak ve onu geleceğe taşıyacağız inşallah. Çünkü biz biliyoruz ki milletimizin duası ve desteğiyle Türkiye Yüzyılı bizim yüzyılımızdır.'

Son 24 yılda Çorum'a 120 milyar liralık yatırım yapıldığını sözlerine ekleyen Tuncel, konuşmasının ardından AK Parti'ye yeni katılanlara rozet taktı.

Toplantıya katılan isimler

Toplantıya, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile MKYK üyeleri İsmet Gergerli, Serpil Kavak, Fahrettin Yahşi, Cengiz Tokmak, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar ve partililer katıldı.