Sevilay Tuncer Giresun'da: 'Bizim siyasetimiz insanı merkeze alan bir siyasettir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Giresun'da Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve 24 yıllık kazanımları anlattı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 11:54
Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Yeşil Giresun Turizm Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlediği basın toplantısında Giresun programını ve partinin vizyonunu anlattı.

Tuncer, "Bizim siyasetimiz insanı merkeze alan bir siyasettir. Milletimizin gönlüne girmeyi başardığımız için 20 yılı aşkın süredir bu kutlu davayı omuz omuza taşıyoruz."

AK Parti'nin 24. kuruluş yıldönümünü 14 Ağustos'ta büyük bir coşkuyla kutladıklarını hatırlatan Tuncer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Tuncer, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"24 yılda Türkiye'yi sağlıkta, eğitimde, çevrede, şehircilikte, ulaşımda, enerjide, savunmada ve diplomaside bambaşka bir noktaya taşıdık. Bu kazanımların üzerine geleceğimizi şekillendiren yeni bir vizyon inşa ettik. Bu vizyonun adı Türkiye Yüzyılı Vizyonu'dur. Bu vizyon, Türkiye'yi hak ettiği yere taşıma iradesinin bir göstergesidir. Bu vizyon, Anadolu'nun her köşesinde olduğu gibi Giresun'da da güçlü bir şekilde hissediliyor."

Tuncer, 81 ilde yürütülen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları ile parti teşkilatlarının milletle buluştuğunu ifade ederek, Giresun'da vatandaşlarla birlikte Türkiye'nin gündemini değerlendirdiklerini aktardı.

Giresun'un kendilerini hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Tuncer, eser ve hizmet siyasetini büyütmeye devam edeceklerini, daha yaşanabilir şehirler, daha dirençli yapılar, daha temiz bir çevre ve daha müreffeh bir gelecek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Tuncer, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim davamız Türkiye davasıdır. Birlik içinde, omuz omuza, gönül gönüle verdikçe hem Giresun'un hem de Türkiye'nin yarınları daha aydınlık olacaktır."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer (ortada), Yeşil Giresun Turizm Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde basın toplantısı düzenledi.

