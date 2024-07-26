Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Seyahat Acentalarının Satış ve Pazarlama Yetkileri Kısıtlanıyor

Seyahat acenteleri, belgesiz konaklama tesisleri ve konutların pazarlama ve satışını yapamayacak.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:26
Seyahat Acentalarının Satış ve Pazarlama Yetkileri Kısıtlanıyor

Seyahat Acentaları için Yeni Düzenleme

Türkiye'de seyahat acentaları, belgesiz konaklama tesisleri ve konutlarla ilgili satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütemeyecek. Bu karar, Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte resmi olarak duyuruldu.

Yönetmeliğin Detayları

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, seyahat acentalarının, 12 Mart 1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında yer alan konaklama tesisleri ile 25 Ekim 2023 tarihli ve 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun çerçevesinde yer alan konutların, belge numaralarını Bakanlık veri tabanı üzerinden doğrulayarak pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunmaları gerektiğini vurgulamaktadır.

Uygulama Neden Önemli?

Bu değişiklik, belgesiz tesislerin ve konutların kontrol altına alınarak, tüketici haklarının korunması ve turizm sektöründeki düzenin sağlanması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Seyahat acenteleri, bu yeni düzenleme ile birlikte yalnızca belgeleri geçerli olan tesis ve konutlarla çalışma imkânına sahip olacaklar.

İLGİLİ HABERLER

Deodorantların beyaz leke bırakmasının sırrı açıklandı! Bu bilgi hiçbir yerde yok!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Avrupalılar tadına doyamıyor! Evde yapımı basit Medovik pasta tarifi!

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!

WhatsApp'a bomba gibi yenilik! Türkiye'de resmen başlıyor!

Xiaomi telefonu olanlar dikkat! Bu modeller dışındakiler rafa kalkıyor!

Avrupalılar tadına doyamıyor! Evde yapımı basit Medovik pasta tarifi!

Deodorantların beyaz leke bırakmasının sırrı açıklandı! Bu bilgi hiçbir yerde yok!