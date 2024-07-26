Seyahat Acentalarının Satış ve Pazarlama Yetkileri Kısıtlanıyor

Seyahat Acentaları için Yeni Düzenleme

Türkiye'de seyahat acentaları, belgesiz konaklama tesisleri ve konutlarla ilgili satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütemeyecek. Bu karar, Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte resmi olarak duyuruldu.

Yönetmeliğin Detayları

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, seyahat acentalarının, 12 Mart 1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında yer alan konaklama tesisleri ile 25 Ekim 2023 tarihli ve 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun çerçevesinde yer alan konutların, belge numaralarını Bakanlık veri tabanı üzerinden doğrulayarak pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunmaları gerektiğini vurgulamaktadır.

Uygulama Neden Önemli?

Bu değişiklik, belgesiz tesislerin ve konutların kontrol altına alınarak, tüketici haklarının korunması ve turizm sektöründeki düzenin sağlanması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Seyahat acenteleri, bu yeni düzenleme ile birlikte yalnızca belgeleri geçerli olan tesis ve konutlarla çalışma imkânına sahip olacaklar.