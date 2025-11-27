Seydikemer'de Neslinur Topal'ın Ölümü: Zehirlenme Şüphesi, Adli Tıp Raporu Bekleniyor

Seydikemer'de Neslinur Topal'ın Ölümü: Zehirlenme İddiası

Seydikemer'de evlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan üç kardeşten Neslinur Topal (18), Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildikten sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, bölge halkında kaygıya yol açarken soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

Olayın Detayları

İddiaya göre evde rahatsızlanan üç kardeş, zehirlenme şüphesiyle ilk müdahalelerin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Neslinur Topal yaşamını yitirdi; diğer iki kardeşin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Valilikten Açıklama

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

’’Seydikemer ilçemizde evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 3 kardeşten Neslinur Topal (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Diğer iki kardeşin tedavileri devam etmektedir. Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup, zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve adli tıp raporları sonucunda netleşecektir. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerimizin konuya ilişkin çok yönlü çalışmaları devam etmektedir’’

Ölüm nedeninin kesinleşmesi için adli tıp raporu ve laboratuvar sonuçları bekleniyor.

