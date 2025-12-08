Seydişehir'de Kaybolan 11 Büyükbaş Hayvanı Jandarma Anamur Yaylası'nda Buldu

Jandarma ekipleri hızlı müdahale etti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Çavuş Mahallesi sakini Şeref Gökpınar'a ait 11 adet büyükbaş hayvan kayboldu. Durumu fark eden Gökpınar, olayı Çavuş Jandarma Karakolu'na bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kapsamlı arama çalışması başlattı. Yapılan araştırma ve saha taraması sonucunda hayvanlar, Çavuş Mahallesi ile Ufacık Mahallesi arasında yer alan Anamur Yaylası mevkiinde bulundu.

Bulunan büyükbaşlar, gerekli kontrollerin ardından güvenli bir şekilde sahibine teslim edildi.

