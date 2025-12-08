DOLAR
42,54 0%
EURO
49,62 0%
ALTIN
5.759,54 0%
BITCOIN
3.899.221,23 0%

Seydişehir'de Kaybolan 11 Büyükbaş Hayvanı Jandarma Anamur Yaylası'nda Buldu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kaybolan 11 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Anamur Yaylası'nda bulunup sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:56
Seydişehir'de Kaybolan 11 Büyükbaş Hayvanı Jandarma Anamur Yaylası'nda Buldu

Seydişehir'de Kaybolan 11 Büyükbaş Hayvanı Jandarma Anamur Yaylası'nda Buldu

Jandarma ekipleri hızlı müdahale etti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Çavuş Mahallesi sakini Şeref Gökpınar'a ait 11 adet büyükbaş hayvan kayboldu. Durumu fark eden Gökpınar, olayı Çavuş Jandarma Karakolu'na bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kapsamlı arama çalışması başlattı. Yapılan araştırma ve saha taraması sonucunda hayvanlar, Çavuş Mahallesi ile Ufacık Mahallesi arasında yer alan Anamur Yaylası mevkiinde bulundu.

Bulunan büyükbaşlar, gerekli kontrollerin ardından güvenli bir şekilde sahibine teslim edildi.

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE KAYBOLAN 11 BÜYÜKBAŞ HAYVAN, JANDARMA EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMA...

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE KAYBOLAN 11 BÜYÜKBAŞ HAYVAN, JANDARMA EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMA SONRASI DAĞDA BULUNARAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.

KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE KAYBOLAN 11 BÜYÜKBAŞ HAYVAN, JANDARMA EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMA...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serdivan'da Uyuşturucu Operasyonu: Ev Sahibi Tutuklandı
2
Kahta Gazetecilerinden AA Muhabirlerine Polis Saldırısına Sert Tepki
3
Bolu Dağı'nda Yoğun Sis ve Sağanak: Görüş 30 Metreye Düştü
4
İGC Başkanı Akbilek: Adıyaman’da Basına Şiddet Kabul Edilemez
5
Burdur'da alkollü sürücü 2 araca çarpıp kaçtı — 2.26 promil ile yakalandı
6
Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi