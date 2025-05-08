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Seydişehir'de Trafik Kazası: Otomobil Kamyonun Altına Girdi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 23:13
Seydişehir'de Trafik Kazası: Otomobil Kamyonun Altına Girdi

Kaza Seydişehir'de Gerçekleşti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, park halindeki bir kamyonun altına giren otomobil sonucunda iki kişi yaralandı. Kazaya, Kerziban Erdoğan'ın kullandığı 42 BSZ 53 plakalı otomobilin, Kızılcalar Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'nde yol kenarında park halinde bulunan Veysel Doğan'a ait 42 RD 309 plakalı kamyona çarpması yol açtı.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Yaralanan otomobil sürücüsü Kerziban Erdoğan ile yanında bulunan oğlu Mücahit Erdoğan, olay yerine ulaşan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından yetkililer, olay yerinde inceleme başlattı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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