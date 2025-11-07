Şeyh Edebali UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri'ne Alındı — 700. Yıl

Şeyh Edebali’nin vefatının 700. yıl dönümünün 2026-2027 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönemleri listesine alınması kabul edildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:18
Başvuru UNESCO 221. Yürütme Kurulu'nda kabul edildi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Şeyh Edebali’nin vefatının 700’üncü yıl dönümünün 2026-2027 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri kapsamına alınması için yapılan başvurunun kabul edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan teklif, \"Şeyh Edebali’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü\" önerisi adıyla UNESCO 221. Yürütme Kurulu’nda görüşüldü ve kabul edilerek 43. UNESCO Genel Konferansı’na sunulmak üzere onaylandı.

Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi ve devletin manevi kurucusu olarak biliniyor. Yapılan başvuru, Bilecik’in tarihsel ve kültürel mirasını uluslararası arenada görünür kılmayı hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, \"Türk-İslam dünyasının manevi öncülerinden, Osmanlı Devleti’nin kuruluş felsefesine yön veren ve ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışını insanlığa miras bırakan Şeyh Edebali Hazretleri’nin evrensel değerlerinin UNESCO çatısı altında yeniden hatırlatılacak olması, ülkemiz ve ilimiz açısından büyük bir anlam taşımaktadır. Bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Alınan karar, Bilecik’in kültürel mirasının dünyaya tanıtılmasına ve Şeyh Edebali Hazretleri’nin insani değerlerinin geniş kitlelere ulaştırılmasına önemli katkı sağlayacaktır\" dedi.

