Şeyh Raid Salah: Kassam'ın Mezarı Yıkılmak İsteniyor, Amaç Filistinlileri Topraktan Sökme

Filistin 1948 İslami Hareketi kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, İsrailli yetkililerin İzzeddin el-Kassam’ın Hayfa yakınlarındaki mezarını yıkma çağrısının, Filistin halkını topraklarından sökme amacı taşıdığını söyledi.

Şeyh Raid Salah'ın açıklamaları

AA muhabirine konuşan Salah, Kassam'ın mezarına yönelik saldırı çağrısının Filistin halkının varlık ve aidiyet hakkına yönelik bir hamle olduğunu vurguladı. Salah, "Özel olarak Filistin halkının mücadelesinin tarihi tanığı İzzeddin el-Kassam'ın mezarına saldırı çağrısı yapılıyor. Bu mezar, tarihimizi, köklerimizi, kimliğimizi ve Filistin topraklarına aidiyetimizi gösteren kutsal bir alandır," dedi.

Salah, mezarların "birer taş ve kemik yığını" olmadığını; bunların varoluşumuzun, bu topraklara ait olduğumuzun şahitleri olduğunu belirtti ve mezarlara yapılacak herhangi bir saldırıyı önleyeceklerini söyledi.

Etkinlik ve bölgeden tepkiler

12 Ağustos'ta Itamar Ben Gvir tarafından yapılan yıkım çağrısının ardından, bugün Arap Topluluğunu Takip Yüksek Komitesi'ne bağlı Vakıf Komitesi mezarlığı temizleme etkinliği düzenledi. Etkinliğe çok sayıda kadın, erkek ve çocuk katıldı.

Yüksek Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereke, İsrail'den gelen provokatif çağrıların Gazze Şeridi'ndeki saldırıların bir uzantısı olduğunu söyledi. Etkinlikte konuşan Kefr Kanna'dan katılan çocuk Raid Rabi Kerim ise, "Mezarlığı temizlemeye geldim. Burası bizim tarihimiz ve kimse onu bizden alamaz," dedi.

Son dönemde aşırı sağ kesimlerden mezarlığın yıkılarak ticari alana dönüştürülmesi çağrıları yapılmıştı. Bunlardan biri de Nesher (Nişir) Belediye Başkanı Roi Levy idi; Levy, Bin-Gvir'den "mezarlık için yıkım emri çıkarmasını" istemişti.

Itamar Ben Gvir, 12 Ağustos'ta Knesset’in İçişleri Komitesi oturumunda Nişir Belediye Başkanı’na hitaben, "İzzeddin el-Kassam’ın mezarının yıkılması için talimat verin; polis hem yıkımı hem de güvenliğini sağlayacak." şeklinde konuştu. Ben Gvir ayrıca, "Teröristler ölümden sonra bile rahat edememeli." ifadesini kullandı.

İzzeddin el-Kassam kimdir?

İzzeddin el-Kassam, 1883'te Suriye sahilindeki Ceble kentinde doğdu. İslam dünyasında ve Filistin tarihinde önde gelen bir şahsiyet, alim ve davetçi olarak tanınır. 20. yüzyılın başlarında Suriye ve Filistin’de Fransız ve İngiliz işgallerine karşı silahlı direnişe öncülük etti. 1935'te, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında İngiliz kuvvetleriyle çıkan çatışmada hayatını kaybetti; ölümü 1936’daki Büyük Filistin İsyanı'nın başlamasında etkili oldu.

Filistin'deki İslami Direniş Hareketi Hamas, Kassam’ın mücadelesine atfen askeri kanadına onun adını verdi ve "İzzeddin el-Kassam Tugayları" adını kullanmaya başladı.