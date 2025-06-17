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Seyhan'da CHP'li Hasibe Akkan Başkan Vekili Seçildi

Seyhan Belediye Başkan Vekili olarak CHP'li Hasibe Akkan seçildi. Görevi Oya Tekin'den devraldı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 18:04
Seyhan'da CHP'li Hasibe Akkan Başkan Vekili Seçildi

Seyhan Belediye Başkan Vekili Görevine Hasibe Akkan Seçildi

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, yapılan başkan vekili seçiminde CHP'li Meclis Üyesi Hasibe Akkan kazandı.

Seyhan Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Halil Çağdaş Kaya başkanlığında toplandı. Kaya, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi gereğince belediye başkan vekilinin seçileceğini duyurdu.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu, Meclis Üyesi Hasibe Akkan'ı, AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti'li Meclis Üyesi Mustafa Tunç'u aday gösterdi. İki aday birbirini seçim öncesinde tebrik etti.

Yapılan oylamanın ilk iki turunda, adaylardan biri gerekli olan oy sayısını alamayınca seçim üçüncü tura kaldı. Salt çoğunluğun arandığı 3. turda, Akkan 45 oyun 28'ini, Tunç ise 17'sini aldı.

Seçimi kazanan Hasibe Akkan, tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, "Vekaletin bilincindeyim. Seyhan'da asla pasif bir vekillik olmayacak. Aktif bir şekilde tüm işleri ve hizmetleri üstüne koyarak, Oya Başkanımız gelene kadar çalışacağıma söz veriyorum." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da seçim sonuçları hakkında olumlu açıklamalarda bulundu.

Öte yandan, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 Haziran'da tutuklanmış ve 5 Haziran'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan...

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Hasibe Akkan kazandı.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan...

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Hasibe Akkan kazandı.

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