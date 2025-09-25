Seyşeller'de Seçim Öncesi Erken Oy Kullanımı Başladı

Seyşeller'de 27 Eylül'deki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi erken oy kullanma başladı; yaşlılar ve temel hizmet çalışanları için özel sandıklar açıldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 16:44
Seyşeller'de Seçim Öncesi Erken Oy Kullanımı Başladı

Seyşeller'de seçim öncesi erken oy uygulaması başladı

Doğu Afrika'daki ada ülkesi Seyşeller'de, 27 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde erken oy kullanma süreci başlatıldı. Seyşeller Seçim Komisyonu uygulamayı resmen duyurdu.

Erken oy sürecinin detayları

Seçim Komisyonu Başkanı Manuella Amesbury, oy pusulalarının ülkenin diğer adalarına gönderildiğini ve yaşlılar ile temel hizmetlerde görev yapanlar için özel sandık merkezleri açıldığını bildirdi. Açıklamada seçimlerin cumartesi günü gerçekleştirileceği ifade edildi.

Adaylar ve yarışın ana hatları

Mevcut Cumhurbaşkanı Wavel Ramkalawan, ekonomik toparlanma ve çevresel sürdürülebilirlik vaat ediyor. Rakibi eski Meclis Başkanı Patrick Herminie ise reform, şeffaf yönetim ve sosyal adalet sözü veriyor. Cumhurbaşkanının 5 yıllığına belirleneceği seçimlerde, adayların yüzde 50'yi aşamaması halinde ikinci tura gidileceği duyuruldu.

Seçimin öncelikli gündem maddeleri: uyuşturucu krizi ve çevre

Ülkede seçimlerin en önemli gündemleri arasında uyuşturucu krizi ve çevresel tartışmalar öne çıktı. Birleşmiş Milletler'in 2017 raporuna göre Seyşeller, uluslararası uyuşturucu trafiğinde önemli bir geçiş noktası konumunda bulunuyor. 2023 tarihli Küresel Organize Suç Endeksi'nde ise ülkede dünyadaki en yüksek eroin bağımlılığı oranlarından birinin bulunduğu kaydedildi; bağımlı sayısının, 120 bin nüfuslu ülkede 6 bine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler, Hint Okyanusu'ndaki 115 adadan oluşan ülkenin iklim değişikliği ve yükselen deniz seviyelerinden en çok etkilenen ülkeler arasında olduğunu belirtiyor.

Yolsuzluk iddiaları ve seçmen endişeleri

Seçim sürecinde bazı adaylara yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları gündeme geldi. Yerel basına konuşan seçmenler, adayların siciline ilişkin kaygılarını dile getirdi ve şeffaflık beklentilerini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belgin Uygur Çekmeköy'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul'da Sona Erdi
2
Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Sürücü Yaralandı
3
Bitlis'te Kaya Düşmesi Riskine Karşı Yamaçlar Çelik Ağla Korunuyor
4
Eyüpsultan'da İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Trump: Ukrayna AB ve NATO Desteğiyle Eski Sınırlarına Dönebilir
6
İzmir'de "dini değerlere hakaret" ve müstehcenlik iddiasıyla 2 gözaltı
7
Ersoy: İstanbul'a 9 Ayda 13,5 Milyon Turist — Türkiye Turizmi Rekora Koşuyor

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim