Seyşeller'de Seçim Öncesi Erken Oy Kullanımı Başladı

Seyşeller'de seçim öncesi erken oy uygulaması başladı

Doğu Afrika'daki ada ülkesi Seyşeller'de, 27 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde erken oy kullanma süreci başlatıldı. Seyşeller Seçim Komisyonu uygulamayı resmen duyurdu.

Erken oy sürecinin detayları

Seçim Komisyonu Başkanı Manuella Amesbury, oy pusulalarının ülkenin diğer adalarına gönderildiğini ve yaşlılar ile temel hizmetlerde görev yapanlar için özel sandık merkezleri açıldığını bildirdi. Açıklamada seçimlerin cumartesi günü gerçekleştirileceği ifade edildi.

Adaylar ve yarışın ana hatları

Mevcut Cumhurbaşkanı Wavel Ramkalawan, ekonomik toparlanma ve çevresel sürdürülebilirlik vaat ediyor. Rakibi eski Meclis Başkanı Patrick Herminie ise reform, şeffaf yönetim ve sosyal adalet sözü veriyor. Cumhurbaşkanının 5 yıllığına belirleneceği seçimlerde, adayların yüzde 50'yi aşamaması halinde ikinci tura gidileceği duyuruldu.

Seçimin öncelikli gündem maddeleri: uyuşturucu krizi ve çevre

Ülkede seçimlerin en önemli gündemleri arasında uyuşturucu krizi ve çevresel tartışmalar öne çıktı. Birleşmiş Milletler'in 2017 raporuna göre Seyşeller, uluslararası uyuşturucu trafiğinde önemli bir geçiş noktası konumunda bulunuyor. 2023 tarihli Küresel Organize Suç Endeksi'nde ise ülkede dünyadaki en yüksek eroin bağımlılığı oranlarından birinin bulunduğu kaydedildi; bağımlı sayısının, 120 bin nüfuslu ülkede 6 bine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler, Hint Okyanusu'ndaki 115 adadan oluşan ülkenin iklim değişikliği ve yükselen deniz seviyelerinden en çok etkilenen ülkeler arasında olduğunu belirtiyor.

Yolsuzluk iddiaları ve seçmen endişeleri

Seçim sürecinde bazı adaylara yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları gündeme geldi. Yerel basına konuşan seçmenler, adayların siciline ilişkin kaygılarını dile getirdi ve şeffaflık beklentilerini vurguladı.