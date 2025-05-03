SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Milyonlarca haneyi ve evlilik hazırlığı yapan kızları yakından ilgilendiren SGK müjdesi duyuruldu. Belirli şartları sağlayan evlenecek kızlara, SGK tarafından çeyiz desteği verileceği açıklandı. Bu destek kapsamında, başvuruda bulunanların hesaplarına tek seferlik ve yüksek miktarlara ulaşabilen nakit ödemeler yapılacak.

Çeyiz Parası Nedir?

Hayatın dönüm noktası olan evlilik, maddi olarak zorluk yaratabilen bir süreçtir. Artan enflasyon karşısında dar gelirli vatandaşlar için bu giderler oldukça sancılı bir hale gelebilir. SGK, bu süreçte genç kızlara omuz vermek ve aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla özel bir destek programı sunuyor. Evlenme Ödeneği, vefat eden sigortalının hak sahibi olarak ölüm aylığı veya geliri almakta olan kız çocuklarına evlenmeleri halinde sunulan bir tek seferlik nakit yardım olarak tanımlanıyor.

Bu yardım, genç kızların evlilikle birlikte gelirlerinin kesilmesinden doğacak mağduriyetlerini hafifletmeyi ve yeni hayatlarına başlarken maddi bir destek sağlamayı amaçlamaktadır.

SGK Çeyiz Desteği Kimler Alabilir?

Bu önemli destekten faydalanabilmek için öncelikli şart, vefat eden bir sigortalının ardından SGK'dan düzenli olarak ölüm aylığı veya geliri alıyor olmaktır. Yani, vefat eden annesi, babası veya sigortalı eşinden dolayı SGK'dan maaş alan bekar kız çocukları, evlenmeleri durumunda bu Çeyiz Parası hakkına sahip olurlar. Destekten yararlanmak isteyen genç kızın, evlilik tarihi itibarıyla ölüm aylığı veya gelirini almaya devam ediyor olması gerekmektedir.

Çeyiz Desteği Ne Kadar Ödeniyor?

Evlenme ödeneğinin miktarı, hak sahibinin sigorta başlangıç tarihine ve aylık/gelir miktarına göre değişiklik göstermektedir.