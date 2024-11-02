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SGK’dan Geri Ödemeye 18 Yeni İlaç Eklendi

SGK, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişiklikle geri ödeme listesine 18 ilaç ekledi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 11:51
SGK’dan Geri Ödemeye 18 Yeni İlaç Eklendi

SGK, Yeni İlaçları Geri Ödeme Listesine Dahil Etti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'nde kapsamlı bir değişiklik gerçekleştirdi. 18 adet yeni ilaç, geri ödeme listesine alındı.

İlaçların İçeriği

Yeni düzenleme ile lenfoma, multipl myelom ve meme kanseri gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan immunoterapi ve akıllı ilaçlar da dahil olmak üzere, 11 yerli üretim ilacı da bu listeye girmiştir.

Bakan Işıkhan’dan Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında 10 antipsikotik ilaç, 5 kanser ilacı, 1 psöriazis ilacı, 1 vazodilatör (şok ve özofagus varis kanaması için acil müdahale) ve 1 kronik böbrek yetmezliği bulunan çocuk hastalar için tıbbi mama bulunduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan, vatandaşların bu ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini ifade ederek, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." şeklinde konuştu.

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