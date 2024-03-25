SGK'dan ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine 5 bin TL promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Promosyonu alabilmek için hak sahiplerinin kamu bankalarına başvuru yapmaları gerekiyor.
Detaylar:
Promosyon tutarı: 5 bin TL
Hak sahipleri: SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon kişi
Başvuru: Kamu bankalarına
Diğer bankalar: Çalışmalar devam ediyor, detaylar daha sonra paylaşılacak
Promosyon tutarı asgari seviyededir. Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.
Promosyonu alabilmek için hak sahiplerinin bankalara başvuru yapmaları gerekmektedir.
Başvuru için gerekli belgeler:
Kimlik belgesi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Emeklilik cüzdanı veya ölüm aylığı belgesi
Promosyon ödemeleri:
Başvuruların tamamlanmasının ardından bankalar tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.