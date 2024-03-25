SGK'dan ölüm aylığı alanlara 5 bin TL promosyon!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine 5 bin TL promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Promosyonu alabilmek için hak sahiplerinin kamu bankalarına başvuru yapmaları gerekiyor.

Detaylar:

Promosyon tutarı: 5 bin TL

Hak sahipleri: SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon kişi

Başvuru: Kamu bankalarına

Diğer bankalar: Çalışmalar devam ediyor, detaylar daha sonra paylaşılacak

Promosyon tutarı asgari seviyededir. Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.



Promosyonu alabilmek için hak sahiplerinin bankalara başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

Kimlik belgesi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Emeklilik cüzdanı veya ölüm aylığı belgesi

Promosyon ödemeleri:

Başvuruların tamamlanmasının ardından bankalar tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.