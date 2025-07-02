SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

SGK, İlaç Geri Ödeme Listesini Güncelliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ilaç geri ödeme kapsamındaki düzenlemeleri hız kesmeden sürdürüyor. Son iki yıl içerisinde 867 ilacın geri ödeme listesine eklendiği bildirildi. Bu gelişme, özellikle kanser ve diyabet gibi maliyetli kronik hastalıkların tedavisinde büyük bir rahatlık sağlaması hedefleniyor.

Kanser İlaçları Artık Ücretsiz

Son güncellemeler ile geri ödeme listesine eklenen ilaçların büyük bir kısmı, kanser hastalarının tedavisinde kullanılan yenilikçi tedavilerden oluşuyor. SGK, son iki yıl içinde 134 kanser ilacını vatandaşların erişimine ücretsiz sunmuş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile 25 farklı kanser alt türünde hayati öneme sahip 5 yeni nesil "akıllı ilacın" daha geri ödeme kapsamına alınması, yaklaşık 48 bin kanser hastasına yeni bir umut kapısı araladı. Bu ilaçlar, doğrudan kanserli hücreleri hedefleyerek sağlıklı dokulara zarar vermeden etki gösteriyor ve hastaların yaşam kalitesini artırıyor.

Diyabet Tedavisinde Yenilikler

Diyabet ile mücadelede de SGK'dan sevindirici haberler geldi. Son iki yılda 44 yeni diyabet ilacı geri ödeme listesine alınarak hastaların tedavi seçenekleri genişletildi. Özellikle Tip-1 diyabetli çocuklar için önemli bir gelişme yaşandı; Sürekli Cilt Altı Glikoz İzlem Sistemi geri ödeme kapsamına alındı. Bu sistem, çocukların yaşam kalitesini büyük ölçüde artırarak, kan şekeri seviyelerinin anlık olarak takip edilmesine olanak tanıyor.

Nadir Hastalıklar İçin Önemli Adımlar

SMA (Spinal Musküler Atrofi) ve Hemofili A gibi nadir hastalıklar da unutulmadı. SMA hastalığının tedavisinde kullanılacak kritik bir ilaç ile Hemofili A hastalarının evde kullanabileceği deri altı enjeksiyon formundaki ilaç geri ödeme listesine eklendi.

Diğer Kronik Hastalıklar İçin Yenilikler

SGK, geniş kitleleri etkileyen diğer kronik rahatsızlıklar için de önemli adımlar attı. Bu kapsamda;

Kan Hastalıkları: 15 farklı ilaç immüntrombositopeni tedavisinde kullanıma sunuldu.

15 farklı ilaç immüntrombositopeni tedavisinde kullanıma sunuldu. MS (Multiple Skleroz): 7 yeni MS ilacı, binlerce hastanın tedavisine katkıda bulunacak.

7 yeni MS ilacı, binlerce hastanın tedavisine katkıda bulunacak. Kalp ve Damar Sağlığı: 30 yeni ilaç kalp ve damar hastalıkları için geri ödemede yer aldı.

30 yeni ilaç kalp ve damar hastalıkları için geri ödemede yer aldı. Solunum Yolları: KOAH ve astım hastaları için 13 ilaç geri ödeme kapsamına alındı.

KOAH ve astım hastaları için 13 ilaç geri ödeme kapsamına alındı. Böbrek Yetmezliği: Diyaliz ve organ nakli süreçlerindeki hastalar için 4 yeni ilaç daha eklendi.

SGK'nın bu adımları, milyonlarca hastanın tedavi süreçlerinde büyük bir dönüm noktası oluşturacak gibi görünüyor.