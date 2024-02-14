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SGK listeyi güncelledi! Bu meslekleri yapanlar hemen emekli olacak: İşte aranan kritik şart

SGK üzerinde listeler güncellenirken bu meslekler üzerinde hemen emekli olma şansı verildi. Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenlemelerle beraber erken emeklilik hakkında yeni dönem haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 13:27
SGK listeyi güncelledi! Bu meslekleri yapanlar hemen emekli olacak: İşte aranan kritik şart

18 meslek grubu üzerinde yeni haklarda gelişmeler yaşanırken 45 meslek grubuna kadar hak verildi. Bu değişiklikle beraber zorlu şartlarla beraber meslek grupları üzerindeki bireylerin normal emeklilik yaşlarına ulaşmadan önce emekli olma şansı verildi. Erken emeklilik için yeni dönem başlatıldı.

Erken emeklilik şartından faydalanmak isteyen çalışanlar üzerine sigortalılık süresinin en az prim gün sayısına ulaşmasıya her meslek gruplarda riskli meslek grupları üzerine çalışan milyonlarca kişi adına önemli fırsat sağlandı.

ERKEN EMEKLİ MESLEKLERİ

ERKEN EMEKLİ OLACAK MESLEK GRUPLARI

    Radyoaktif işler

    Asit üretim yapmış olan fabrika ve atölyeler

    Kök fabrikası çalışanları

    Civar üretim işlerinde çalışanlar

    Madencilik ve yeraltı işlerinde çalışanlar

    Demir ve Çelik fabrikaları çalışanları

    Alüminyum fabrikası çalışanları

    Döküm fabrikası çalışanları

    Cam fabrikası ve atölye çalışanları

    Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar

    Çimen de fabrikalarında çalışanlar

    Toplum sağlığı teknisyeni olarak görev yapanlar

    Eczacı

    Doktor

    Hemşire

    Hasta bakıcı hemşireler

    Diş doktorları

    İhtiyat pilotları

    Sahil güvenlik Komutanlığı bünyesinde çalışanlar

    Emniyet çalışanları

    Askerler

    Ceza İnfaz Kurumu üzerinde çalışanlar

    Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yasama organı üyeleri

    Basın üyeleri

    İtfaiye üyeleri

    Termik santrallerde çalışanlar

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