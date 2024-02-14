SGK listeyi güncelledi! Bu meslekleri yapanlar hemen emekli olacak: İşte aranan kritik şart

18 meslek grubu üzerinde yeni haklarda gelişmeler yaşanırken 45 meslek grubuna kadar hak verildi. Bu değişiklikle beraber zorlu şartlarla beraber meslek grupları üzerindeki bireylerin normal emeklilik yaşlarına ulaşmadan önce emekli olma şansı verildi. Erken emeklilik için yeni dönem başlatıldı.
Erken emeklilik şartından faydalanmak isteyen çalışanlar üzerine sigortalılık süresinin en az prim gün sayısına ulaşmasıya her meslek gruplarda riskli meslek grupları üzerine çalışan milyonlarca kişi adına önemli fırsat sağlandı.
ERKEN EMEKLİ OLACAK MESLEK GRUPLARI
Radyoaktif işler
Asit üretim yapmış olan fabrika ve atölyeler
Kök fabrikası çalışanları
Civar üretim işlerinde çalışanlar
Madencilik ve yeraltı işlerinde çalışanlar
Demir ve Çelik fabrikaları çalışanları
Alüminyum fabrikası çalışanları
Döküm fabrikası çalışanları
Cam fabrikası ve atölye çalışanları
Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar
Çimen de fabrikalarında çalışanlar
Toplum sağlığı teknisyeni olarak görev yapanlar
Eczacı
Doktor
Hemşire
Hasta bakıcı hemşireler
Diş doktorları
İhtiyat pilotları
Sahil güvenlik Komutanlığı bünyesinde çalışanlar
Emniyet çalışanları
Askerler
Ceza İnfaz Kurumu üzerinde çalışanlar
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yasama organı üyeleri
Basın üyeleri
İtfaiye üyeleri
Termik santrallerde çalışanlar