Bist 100
9.645,02 0%
DOLAR
32,58 0,02%
EURO
34,88 -0,05%
ALTIN
2.416,58 -0,06%

SGK milyonlarca kişiyi ferahlatan haberi verdi! 26 Nisan'a kadar yapılabilecek

SGK açıkladı! Tarih uzatıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 22:49
SGK milyonlarca kişiyi ferahlatan haberi verdi! 26 Nisan'a kadar yapılabilecek

Yüreklere su serpen haber! Ödeme tarihleri uzatıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SGK ÖDEME TARİHLERİNİ UZATTI

SGK prim borçlarıyla ilgili son günler geldi! SGK tarafından yapılan son açıklamalara göre ödemeler 26 Nisan tarihine kadar uzatıldı. SGK Şubat ayı prim borcu ödeme tarihleriyle ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 senesi Nisan ayı ikinci haftasına denk gelen bayram tatili sebebiyle vergi mükelleflerinin 

ödeme tarihleri uzatıldı

KDV iade alacaklarının 2024 Şubat dönemi SGK prim borcuna 20 Nisan tarihine kadar gecikmeler yaşanabileceğini belirttiği için, vade tarihinin bir kereye mahsus 26 Nisan tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Bu kapsamda her ayın 1'i ile 30'u arasındaki çalışmalar karşılığı ücret ödenen sigortalı çalıştıran iş veren kişiler Şubat ayı prim borcu KDV iadesi alacağı için vade tarihi 26 Nisan 2024 olarak uygulanacak.' 

İLGİLİ HABERLER

Tek maaşını veren emekli ömürlük araziyi kapar! Milli Emlak'tan arazi satışı

Emekli maaş ve asgari ücret zammında 29 Nisan'a dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak

Et ve Süt Kurumu et fiyatlarına okkalı zam yaptı! Yeni fiyat listesi yüz güldürmedi!

Başvuranın faturasını devlet ödeyecek! Faturasını alan PTT'ye koşacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Selçuk Geçer çok kazandıracak yatırımın adresini verdi! Alıp saklayan para basacak

Emekliye hafta sonu 17.500 TL ikramiye sürprizi! Tahsis numarasına göre ödemeler başlıyor

SGK milyonlarca kişiyi ferahlatan haberi verdi! 26 Nisan'a kadar yapılabilecek

18 yaş üzeri en az ilkokul mezunu personel alımı! Boş kadrolar açıklandı

Merkez Bankası'nın dolar tahminini bomba gibi patlattı! Duyan döviz bürosuna akın etti

Nisan ayında hamile kalması muhtemel 2 burç! Anne baba olmaya hazır olun

Tek maaşını veren emekli ömürlük araziyi kapar! Milli Emlak'tan arazi satışı

Emekli maaş ve asgari ücret zammında 29 Nisan'a dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak

Et ve Süt Kurumu et fiyatlarına okkalı zam yaptı! Yeni fiyat listesi yüz güldürmedi!

Başvuranın faturasını devlet ödeyecek! Faturasını alan PTT'ye koşacak

Bankalar promosyon rakamlarına vites artırdı! Artık en yüksek ücreti o banka verecek

Market alışverişini o kartla yapan yaşadı! Tam 400 TL para iadesi yapılacak