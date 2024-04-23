SGK milyonlarca kişiyi ferahlatan haberi verdi! 26 Nisan'a kadar yapılabilecek

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SGK ÖDEME TARİHLERİNİ UZATTI

SGK prim borçlarıyla ilgili son günler geldi! SGK tarafından yapılan son açıklamalara göre ödemeler 26 Nisan tarihine kadar uzatıldı. SGK Şubat ayı prim borcu ödeme tarihleriyle ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2024 senesi Nisan ayı ikinci haftasına denk gelen bayram tatili sebebiyle vergi mükelleflerinin





KDV iade alacaklarının 2024 Şubat dönemi SGK prim borcuna 20 Nisan tarihine kadar gecikmeler yaşanabileceğini belirttiği için, vade tarihinin bir kereye mahsus 26 Nisan tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Bu kapsamda her ayın 1'i ile 30'u arasındaki çalışmalar karşılığı ücret ödenen sigortalı çalıştıran iş veren kişiler Şubat ayı prim borcu KDV iadesi alacağı için vade tarihi 26 Nisan 2024 olarak uygulanacak.'