SGK, Saat Başı Çalışma Sistemine Geçiyor

SGK Altyapısı Yenileniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) genel yapısının saat başı çalışma sistemine entegre edileceğini duyurdu.

Yeni Sistem İçin Talimat Verildi

Bakan Işıkhan, sistem geçişinin önemine vurgu yaparak, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun genel yapısını, teknolojik altyapısını da saat başı çalışma sistemine uydurmak zorundayız. Bu yönde Genel Müdürlüğümüze talimat verdim." ifadelerini kullandı.

Uygulama Tarihleri

Ocak ayında başlayarak 2-3 aylık bir süre içerisinde, bu yeni teknolojik altyapının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Gelişmeleri Anlık Olarak Takip Edin.

Ayrıca, Anadolu Ajansı'nın bu konudaki ilk haber kaynağı olduğu belirtildi.