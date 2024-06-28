SGK uzmanı emeklilerin kucağına müjdeyi bıraktı! Zamdan önce maaşlara bu yapılacak

SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin Temmuz ayındaki maaş zamları konusunda kritik açıklamalarda bulundu. Seyyanen zam umutlarının boşa çıkmasıyla birlikte, hükümetin açıklamaları da beklenenin altında kaldı. Ancak Erdursun, emeklilere müjdeleyici haberler vererek zamdan daha büyük sevinç duyacaklarını vurguladı.





ERDURSUN'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

SGK uzmanı Özgür Erdursun, hükümetin Orta Vadeli Program çerçevesinde en düşük emekli maaşı politikasını kaldırma ve intibak yasasını uygulama planlarını açıkladı. Bu adımların sonucunda, emeklilerin prim ve hizmet sürelerine dayalı olarak yeni maaşlar alacaklarını belirtti.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret zamı konusunda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Temmuz ayında herhangi bir zam beklemediklerini ancak hükümetin bu konuda adım atması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, süregelen fiyat artışlarına rağmen verilecek zamların yetersiz kalabileceği uyarısında bulunarak, bu sorunun çözümü için acil adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.