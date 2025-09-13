Shea: "NATO topraklarının her karışını savunacağız" — Nebenzia Polonya iddialarını reddetti

ABD'nin BM Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Shea, NATO topraklarını savunma taahhüdünü yineledi; Vasily Nebenzia ise Polonya'nın kanıt sunamadığını savundu.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 00:39
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 00:39
Shea'nın açıklamaları

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsililiği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, BM Güvenlik Konseyi'nde "Uluslararası Barış ve Güvenliğe Yönelik Tehditler" gündemiyle düzenlenen oturumda konuştu.

Shea, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesine değinerek, Washington'un hava sahası ihlalleri karşısında NATO müttefiklerinin yanında yer alacağını vurguladı. Shea, "ABD, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. maddesi kapsamında Polonya ve diğer NATO müttefikleriyle istişarede bulunmaktadır. Emin olun, NATO topraklarının her karışını savunacağız." ifadelerini kullandı.

Shea, bu tür ihlallerin ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için yürüttüğü "olağanüstü çabalara" yardımcı olmadığını söyledi ve Moskova'nın, Vladimir Putin ile Donald Trump'ın Alaska görüşmesinin ardından Ukrayna'ya yönelik operasyonlarını yoğunlaştırmasını ABD'nin savaşı sonlandırma yönündeki "iyi niyetli çabalarına büyük saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Shea, "Rusya'yı, Ukraynalı meslektaşlarıyla doğrudan müzakereler yoluyla düşmanlıklara derhal son vermeye çalışarak diplomasiye olan bağlılığını yenilemeye ve yerine getirmeye çağırıyoruz." dedi.

Nebenzia'nın yanıtı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, Moskova'nın Polonya'ya yönelik bir hava sahası ihlalinde bulunmadığını savundu. Nebenzia, Varşova yönetiminin iddiasını "kanıtlayamadığını" belirtti ve "Polonya, hiçbir kanıt sunmadan aceleyle Rusya'yı suçladı." dedi.

Nebenzia, olayın Ukrayna topraklarından kaynaklanmış olabileceği ihtimaline dikkat çekti ve "Eğer bu (olay) gerçekten 10 kilogram ağırlığındaki bir İHA savaş başlığının patlaması olsaydı, herhangi bir askeri uzman sonuçların farklı olacağını doğrulayacaktır." ifadesini kullandı. Ayrıca Rus İHA'larının menzilinin Polonya topraklarına ulaşamayacağını öne sürerek, bu konuda Polonya makamlarıyla istişareye açık olduklarını söyledi.

Nebenzia, Avrupa başkentlerinden gelen tepkileri ise "Tüm bunlar amacı Ukrayna çevresindeki dış seferberliği sürdürmek ve müttefikleri kışkırtmaya, yeni silahlar sağlamaya devam etmek olan bilgilendirme kampanyasına çok benziyor." sözleriyle değerlendirdi.

Polonya'nın iddiası ve gelişmeler

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin hedef alınmadığını açıkladı. Polonya daha sonra Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiğini bildirdi.

