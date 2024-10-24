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Şi Cinping'den Küresel Güney Vurgusu: Büyük Dönüşüm İşareti

Çin Devlet Başkanı Şi, Küresel Güney'in yükselişinin dünya üzerindeki büyük değişimlerin sembolü olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:30
Şi Cinping'den Küresel Güney Vurgusu: Büyük Dönüşüm İşareti

Şi Cinping, Küresel Güney'in Yükselişini Değerlendirdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler grubu olan Küresel Güney'in kolektif yükselişinin, uluslararası arenada büyük değişimlerin habercisi olduğunu belirtti.

BRICS Liderler Zirvesi'nde Çarpıcı Mesajlar

BRICS Liderler Zirvesi'nin Kazan'da düzenlenen "genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuşan Şi, bu yükselişi "daha önce benzeri görülmemiş abidevi bir atılım" şeklinde değerlendirdi.

Barış ve Güvenlik İçin İşbirliği Çağrısı

Şi, BRICS+ platformuna dahil ülkelerin "barış için istikrar gücü olma" sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu ülkelerin küresel güvenlik yönetimini güçlendirme ve krizlerin kökenlerini anlamak için ortak çaba göstermeleri gerektiğine dikkat çekti.

Kalkınmada Ortaklık Vurgusu

Şi, Küresel Güney'in kalkınma ile refaha ulaştığını, bu nedenle ülkelerin ortak kalkınmanın motoru haline gelmesi gerektiğini ifade etti.

Küresel Ekonomi Yönetiminde Reform Önerisi

"BRICS+" işbirliği çerçevesindeki ülkelerin küresel ekonomi yönetimi reformunda aktif rol alması ve kalkınmayı uluslararası ekonomi gündeminin merkezine yerleştirmesi gerektiğini dile getiren Şi, tüm ülkelerin kendi ulusal koşullarına uygun modernleşme yollarını izlemeleri için birbirlerine destek olmaları gerektiğini vurguladı.

Çin'den Küresel Güney'e Destek

Şi, Çin'in Küresel Güney ülkeleriyle insani etkileşimleri artırmak için bir Düşünce Kuruluşları İttifakı oluşturacağı müjdesini verdi. "Uluslararası manzara nasıl değişirse değişsin, Çin, daima Küresel Güney'i yüreğinde taşıyacak ve köklerini muhafaza edecektir" sözleriyle vurguladı.

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