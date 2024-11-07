Şi Cinping'den Trump'a Diyalog Vurgusu

Şi Cinping'den Trump'a Önemli Mesaj

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'a tebrik mesajı göndererek, iki ülkenin farklılıklarını uygun bir biçimde yönetmesini ve barış içinde bir arada yaşamasını teşvik etti.

İki Ülkenin Geleceği İçin Diyalog Önerisi

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şi'nin mesajında iki ülkenin, hem kendileri hem de dünya genelinde fayda sağlamak adına doğru bir geçinme yolunu bulması gerektiği vurgulandı. Tarihte, Çin ve ABD'nin işbirliğinin birçok kez kazanç sağladığı, cepheleşmenin ise zarar getirdiği örneklerine dikkat çekildi.

Karşılıklı Saygı ve İşbirliği İlkeleri

Şi'nin ifadelerine göre, "Umarım Çin ve ABD, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde diyalog ve iletişimi güçlendirir, farklılıklarını uygun şekilde yöneterek karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini genişletir." Bu mesaj, iki ülke arasındaki istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir ilişkilerin önemine de değindi.

Han Cıng'dan Vance'e Tebrik

Öte yandan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng da ABD Başkan Yardımcısı olarak seçilen J.D. Vance'e tebrik mesajı göndererek iyi niyet dileklerini iletti.