Şi Cinping ve Trump, Yemin Töreni Öncesinde Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Şi Cinping ve Trump'tan Çarpıcı Görüşme
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump ile 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek yemin töreni öncesinde telefon görüşmesi yaptı. Bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından büyük bir fırsat sundu.
İki Ülke Arasındaki İşbirliği Vurgusu
Görüşmede, Şi, Trump'ı başkanlığı dolayısıyla tebrik etti ve iki ülkedeki ilişkilerde yeni bir başlangıç yapma umudunu dile getirdi. Şi, Çin ve ABD'nin, "kendi rüyaları peşinde iki büyük ülke" olduğunu belirterek, "İki ülke arasında kapsamlı ortak çıkarlar ve geniş bir işbirliği alanı göz önüne alındığında, dost ve ortak olabiliriz" Şi, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların doğal olduğunu ancak "önemli olanın, temel çıkarların saygı görmesi ve farklılıkların uygun bir şekilde çözülmesidir""ABD'nin bu soruna hassasiyetle yaklaşması gerekiyor" İki ülkenin ekonomik ilişkilerinin karşılıklı faydakazan-kazan ilişkisi"Cepheleşme ve çatışma, iki ülke için seçenek olmamalıdır" Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, görüşmenin olumlu bir şekilde geçtiğini belirterek, birlikte pek çok sorunu çözme beklentisi içinde olduğunu ifade etti. Ayrıca, üst düzey iletişimin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Yemin törenine Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng katılacak. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Han, Şi'nin özel temsilcisi olarak törende yer alacak. Açıklamada, “Yeni ABD hükümetiyle iletişimi güçlendirmek için hazırız”
Farklılıkların Yönetilmesi ve Ortak Refah
Cepheleşme ve Çatışma İfadesi
Görüşmeleri Sürdürecek İletişim Kanalları
Han Cıng, Yemin Törenine Katılacak
Şi, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların doğal olduğunu ancak "önemli olanın, temel çıkarların saygı görmesi ve farklılıkların uygun bir şekilde çözülmesidir""ABD'nin bu soruna hassasiyetle yaklaşması gerekiyor" İki ülkenin ekonomik ilişkilerinin karşılıklı faydakazan-kazan ilişkisi"Cepheleşme ve çatışma, iki ülke için seçenek olmamalıdır" Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, görüşmenin olumlu bir şekilde geçtiğini belirterek, birlikte pek çok sorunu çözme beklentisi içinde olduğunu ifade etti. Ayrıca, üst düzey iletişimin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Yemin törenine Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng katılacak. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Han, Şi'nin özel temsilcisi olarak törende yer alacak. Açıklamada, “Yeni ABD hükümetiyle iletişimi güçlendirmek için hazırız”
İki ülkenin ekonomik ilişkilerinin karşılıklı faydakazan-kazan ilişkisi"Cepheleşme ve çatışma, iki ülke için seçenek olmamalıdır" Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, görüşmenin olumlu bir şekilde geçtiğini belirterek, birlikte pek çok sorunu çözme beklentisi içinde olduğunu ifade etti. Ayrıca, üst düzey iletişimin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Yemin törenine Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng katılacak. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Han, Şi'nin özel temsilcisi olarak törende yer alacak. Açıklamada, “Yeni ABD hükümetiyle iletişimi güçlendirmek için hazırız”
Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, görüşmenin olumlu bir şekilde geçtiğini belirterek, birlikte pek çok sorunu çözme beklentisi içinde olduğunu ifade etti. Ayrıca, üst düzey iletişimin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
Yemin törenine Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng katılacak. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Han, Şi'nin özel temsilcisi olarak törende yer alacak. Açıklamada, “Yeni ABD hükümetiyle iletişimi güçlendirmek için hazırız”