Şi Cinping ve Trump, Yemin Töreni Öncesinde Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Görüşmeleri Sürdürecek İletişim Kanalları

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, görüşmenin olumlu bir şekilde geçtiğini belirterek, birlikte pek çok sorunu çözme beklentisi içinde olduğunu ifade etti. Ayrıca, üst düzey iletişimin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Han Cıng, Yemin Törenine Katılacak

Yemin törenine Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng katılacak. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Han, Şi'nin özel temsilcisi olarak törende yer alacak. Açıklamada, “Yeni ABD hükümetiyle iletişimi güçlendirmek için hazırız”