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Siber Güç Türkiye 2024 Zirvesi Başladı

MÜSİAD, siber güvenlik ve yapay zeka konularının tartışıldığı önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 13:59
Siber Güç Türkiye 2024 Zirvesi Başladı

Siber Güç Türkiye 2024 Zirvesi İstanbul'da Başladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen "Siber Güç Türkiye 2024" zirvesi, İstanbul'da başladı. Zirve, Türkiye'nin dijital savunmasında atacağı adımları ele alıyor.

Mahmut Asmalı: 'Dijital Geleceğimizi İnşa Etmeliyiz'

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, açılış konuşmasında yapay zeka ve siber güvenlik konularının ülkenin milli güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Asmalı, "Ülkemizin dijital geleceğini inşa etmek ve sürdürülebilir hale getirmek için teknoloji altyapımızı güçlendirmeliyiz," dedi.

Stratejik Yaklaşımlar ve Yatırımlar

Asmalı, Türkiye'nin Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nın, 2024-2028 yıllarını kapsayarak geleceğe yönelik yönümüzü belirleyeceğini belirtti. "Siber Güç Türkiye 2024" raporu ile bu konuları daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Siber Güvenlik Tehditleri Artıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar ise, siber güvenliğin her alanda karşılaşılan bir sorun olduğunu dile getirerek, siber saldırıların belirsiz ve karmaşık hale geldiğini söyledi.

Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, siber uzayın potansiyelinin farkında olduklarını ve bu alanda önemli adımlar atılması gerektiğini belirtti. "Yeni nesil savaşlar dönemi başladığı için, bu alanda alınacak önlemler oldukça önemlidir," diye ekledi.

TÜBİTAK'ın Önemi ve Yerli Çözümler

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan, Türkiye'nin teknolojik yeteneklerini geliştirmesinin önemine dikkat çekerek, siber güvenlikte işbirliklerinin gerekliliğini vurguladı.

Girişimleri Destekleme Ve Yerli Ürünler

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Taha Çiftci, yerli yazılım ekosisteminin güçlendirilmesinin öneminden bahisle, siber güvenlik ürünlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini savundu.

Zirve Programı

Zirve, "Siber Güvenlik: Dijital Dünyanın Savunma Hattı" ve "Yapay Zeka Savaşları" gibi farklı oturumlar ile devam edecek. Ayrıca, yerli girişimlerin sunumlarına ve yatırımcı-buluculara yer verilecektir.

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