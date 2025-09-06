Siber Operasyonda 34 Şüpheli Yakalandı, 225 Milyon Lira Mal Varlığına El Konuldu

Siber Operasyonda 34 Şüpheli Yakalandı, 225 Milyon Lira Değerinde Varlığa El Konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 34 şüphelinin jandarma ekiplerince yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun kapsamını ve elde edilen bulguları paylaştı.

Soruşturmada, sosyal medya üzerinden sahte motosiklet ilanı yayımlayarak vatandaşların dolandırıldığı; internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar uygulamaları kurdurulup kumar oynatıldığı ve 'yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi' ilanlarıyla dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

Operasyonda, 225 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu. El koyma işlemleri kapsamında 30 adet konut, 6 adet araç ve 40 banka hesabı bulunduğu bildirildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 13'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı; diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Operasyonlar merkez olarak Ankara, Adana, Muğla ve Edirne'de yürütüldü; ayrıca Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli illerinde de operasyon düzenlendi.

Yerlikaya, soruşturmaların savcılıklarca başlatıldığını ve MASAK raporlarına istinaden el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyonu yürüten valileri, cumhuriyet başsavcılıklarını, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, il jandarma komutanlarını, jandarma ve MASAK çalışanlarını tebrik etti ve şu ifadeyi kullandı: "Sokaklarda olduğu gibi dijital mecralarda da vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanlara göz açtırmıyoruz."