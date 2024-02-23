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Siber suçlarla mücadele sürüyor: Sibergöz operasyonları kapsamında 1097 şüpheli yakalandı

Sibergöz adı verilen operasyonlar, siber suçlara karşı etkili bir şekilde savaşmak için geçen yıl tüm Türkiye’de başladı. Bu operasyonların başlamasında bugüne 1094 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 12:17
Siber suçlarla mücadele sürüyor: Sibergöz operasyonları kapsamında 1097 şüpheli yakalandı

Siber suçlara karşı yürütülen operasyonlarda, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, çocuk istismarı, siber saldırı ve sahtecilik gibi farklı suç türleri hedef alındı. Bu operasyonlarda, özel yazılım ve donanım kullanılarak siber suçluların izleri sürüldü ve dijital kanıtlar elde edildi.

Sibergöz operasyonlarının ilki, 29 Eylül 2023’te Abdulsamet Aksu liderliğindeki bir örgütün, yasa dışı bahis oynatarak elde ettikleri kara parayı, başka kişilerin adına açtıkları 22 sahte şirket hesabıyla akladıklarının ortaya çıkmasıyla gerçekleştirildi.

29 Eylül 2023’te, Abdulsamet Aksu liderliğindeki bir örgütün, yasa dışı bahis oynatıp elde ettikleri kara parayı başkalarının adına açtıkları şirket hesaplarıyla akladıkları ortaya çıktı. Operasyonun ilk aşamasında, bu amaçla kullanılan 22 sahte şirket belirlendi.

Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamasıyla 10 ilde operasyon başlatıldı. 45 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda nakit para bulundu. Aynı suç örgütüne mensup olduğu iddia edilen 43 kişi ise, 3 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Başkalarının adına açtıkları banka hesaplarını 3 bin ila 10 bin lira arasında yasa dışı bahis sitelerine sattıkları belirlenen şüphelilerin peşine düşüldü. 25 Kasım 2023’te İzmir merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı ve 52 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonun devamı niteliğinde Sibergöz-7’den Sibergöz-22’ye kadar sırayla başka operasyonlar da gerçekleştirildi.

Sibergöz-22 operasyonuyla çocuk müstehcenliği yapan 15 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kara Vatan’ımızı koruduğumuz gibi Siber Vatan’ımızı da sanal devriyelerimizle 7/24 koruyoruz.” dedi. Yasa dışı bahis oynatan ve oynayanlara yönelik 18 Sibergöz operasyonu kapsamında toplam 1097 kişi yakalandı.

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