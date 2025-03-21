Siber Yetenekler TEKNOFEST HackMasters'ta Yarışacak

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde düzenlenen HackMasters yarışması, siber yetenekleri bir araya getiriyor. Dünyanın çeşitli noktalarından katılan hackerlar, alanında uzman isimlerin rehberliğinde gelişmiş gerçek yaşam siber saldırı senaryoları üzerinde mücadele edecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yürütülen HackMasters için başvurular devam ediyor ve son tarih 31 Mayıs.

Yarışmada, katılımcıların kriptografi, tersine mühendislik, zararlı yazılım, web güvenliği, adli bilişim, açık kaynak istihbaratı, mobil güvenlik, nesnelerin internetinin güvenliği ve yapay zeka gibi alanlardaki becerileri değerlendirilecek.

Tüm lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlarının katılabileceği bu yarışmada, mezun seviyesindeki firmalar ve girişimler de takım olarak başvuru yapabiliyor. Yarışmacılar, en az 2, en fazla 4 kişilik takımlar halinde katılım gösterebilirler.

Yarışmanın tüm aşamaları Türkçe olarak gerçekleştirilecek. Yarı final aşaması, farklı zorluk seviyelerine sahip bulut tabanlı çevrim içi Jeopardy CTF formatında yapılacak. Bu aşamayı geçen takımlar, Eylül 2025'te düzenlenecek olan fiziki final etabına davet edilecek.

Finallerde yarışmacılar, özgün siber saldırı senaryoları üzerinde analiz ve çözümleme çalışmaları yapacak. Teknik komite tarafından değerlendirilecek yarışmada en yüksek puanı alan ilk üç takım ödül kazanmaya hak kazanacak.

HackMasters yarışmasında birincilik ödülü 175 bin TL, ikinci 150 bin TL, üçüncü ise 120 bin TL olarak belirlendi. Bu heyecan verici yarışmaya başvurular, 31 Mayıs’ta sona erecek.