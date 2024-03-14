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Sibergöz-25 operasyonunda 20 ilde 50 şüpheli yakalandı

20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-25” operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 16:36
Sibergöz-25 operasyonunda 20 ilde 50 şüpheli yakalandı

"Sibergöz-25" operasyonlarında, Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 20 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Taciz suçlarına karıştığı belirlenen 50 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların takibe alındığı vurgulanarak, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğu ifade edildi.

Operasyonlar kapsamında; Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya, Siirt, Denizli, Gaziantep, Burdur, Bursa, Muğla ve Balıkesir illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yakalanan şüpheliler arasında yapılan incelemeler sonucunda;

Yalova'da, sosyal medya platformları üzerinden "Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç Vaadiyle Yatırım" paylaşımları yapan ve vatandaşlardan haksız kazanç elde eden 16 şüpheli,

İzmir'de, oltalama siteleri üzerinden "Kiralık Ev, Ürün Satışı" adı altında ilanlar vererek kaparo/depozito bedeli adı altında 120 müşteki şahıstan haksız kazanç elde eden 23 şüpheli,

Sivas'ta, sosyal medya platformları üzerinden "Forex Yatırım" teması üzerinden müşterilerden haksız kazanç elde eden 7 şüpheli,

Samsun'da, çevrimiçi çocuk istismarı suçunu işleyen 4 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar neticesinde şüphelilerden çok miktarda Türk Lirası ve dijital materyallere el konuldu.

Başsavcılıklar, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar, güvenlik güçleri tarafından başarılı bir şekilde yürütüldü.

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