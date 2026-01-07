Siberkondri Uyarısı: İnternette Hastalık Araştırmaları Kaygıyı Artırıyor

İnternette aşırı hastalık aramaları 'siberkondri'ye yol açıyor; Dr. Muzaffer Şahin hem ruhsal hem de fiziksel risklere karşı uyarıyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:38
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:40
Artan erişim, büyüyen kaygı

İnternette hastalık ve semptom aramalarının aşırıya kaçması sonucu ortaya çıkan siberkondri, kişide ciddi kaygı bozukluklarına zemin hazırlıyor. Erişimin kolaylaşması bilgiye ulaşımı hızlandırırken, kontrolsüz aramalar olumsuz psikolojik ve fiziksel sonuçlara neden olabiliyor.

Uzman görüşü

İstanbul Arel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi, CIIP Muzaffer Şahin internetten sık yapılan sağlık aramalarının risklerine dikkat çekiyor. Dr. Şahin'e göre internet ortamında rastlanan hatalı veya abartılı bilgiler, kullanıcıların kaygı düzeyini artırarak yaygın kaygı bozukluğu ve hastalık kaygısı bozukluğunu (eski adıyla hipokondri) tetikliyor.

Kişi kendi kendini hasta edebiliyor

Basit belirtileri büyütme, semptom olmayan durumlarda aşırı dikkatim sonucu semptom oluşturma gibi davranışlar sosyal ve mesleki işlevselliği zedeleyebiliyor. Dr. Şahin, çok hafif bir ağrı üzerinde sürekli düşünmenin bedenin gerilmesine ve ağrının artmasına yol açtığını; kaygı arttıkça sempatik sistemin devreye girip hormon salgısının yükseldiğini vurguluyor. Bu etkileşim, fiziksel yakınmaların şiddetlenmesine neden olabiliyor.

Doğru kaynak ve araştırma önerisi

Belirsizlikten kurtulmak için internette bilgi aramanın doğal olduğunu belirten Dr. Şahin, güvenilir kaynaklara yönelmenin önemine işaret ediyor. Bilimsel dergiler, saygın hastanelerin ve uzman hekimlerin paylaşımları tercih edilmeli; forumlar ve abartılı içerikler kaygıyı tetikleyebilir.

Ne zaman profesyonel destek alınmalı?

Siberkondri belirtileri kişinin günlük yaşamını etkilemeye başladıysa, örneğin günde 1 saat ya da 2 saat internette araştırma yapılıyorsa ve takıntılı düşünceler (obsesif kompülsif düşünceler) ortaya çıkıp normal işlevler yerine getirilemiyorsa profesyonel yardım gerekli demektir. Bu durumda klinik psikologlar, psikoterapistler ve psikiyatristlerden destek alınması öneriliyor; aksi takdirde hastalık kaygısı bozukluğu, beden belirti bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu riski artıyor.

Gelecekte tanı alabilir

Dr. Muzaffer Şahin ayrıca internet çağında siberkondrinin yaygınlaşmasıyla birlikte, 7-8 yıl içinde DSM-6 ve ICD kodu alarak tıp dünyasında yeni bir hastalık olarak kabul edilebileceğini belirtiyor.

ULUSLARARASI İNTEGRATİF PSİKOTERAPİST (CIIP), DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MUZAFFER ŞAHİN

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

