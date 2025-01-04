Sıcak Hava Balonlarında Rekor Yolcu Sayısı: 933 Bin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin sıcak hava balonları ile yeni bir başarıya imza attığını duyurdu. Bakan, 933 bin yerli ve yabancı yolcu ile tüm zamanların balon yolcu sayısı rekorunun kırıldığını açıkladı.

2024 yılına ilişkin sıcak hava balonu istatistiklerini paylaşan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yürütülen güvenli uçuş eğitimlerinin Türkiye'yi sıcak hava balonu turizminde dünyada ilk sıralara taşıdığını belirtti. 2023 yılına göre balon yolcusu sayısında yüzde 25 oranında bir artış gözlemlendi.

Uçuşlar ve Destinasyonlar

Geçtiğimiz yıl, Kapadokya, Pamukkale, Soğanlı, Çat, Ihlara, Şanlıurfa Göbeklitepe, Afyonkarahisar ve Antalya olmak üzere toplam 8 bölgede 43 bin balon uçuşu gerçekleştirildi. Bu uçuşların %80'den fazlasının Kapadokya bölgesinde yapıldığına dikkat çeken Uraloğlu, Türkiye’nin yükselen turizm yıldızı olan sıcak hava balonu işletmeciliğinin her yıl büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, 71 sıcak hava balon işletmesi bulunan Türkiye'deki sektöre yönelik eğitimlerin 6 onaylı kurum aracılığıyla sağlandığını belirtti. 2011 yılından bu yana gerçekleştirilen 290 bin uçuşta 5 milyon 617 bin yerli ve yabancı balon yolcusunun Türkiye'nin eşsiz doğasını izleme fırsatı bulduğunu ekledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen yıl 933 bin yerli ve yabancı yolcuyla tüm zamanların balon yolcu sayısı rekorunun kırıldığını bildirdi.