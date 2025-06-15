Sıcaklıklar Çarşambadan İtibaren Yükseliyor

Yurt genelinde sıcaklıklar çarşambadan itibaren artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni haftanın hava tahminlerini paylaştı.

Tekin, yarın ve salı günü yurdun doğu kesimlerinde görülecek yağışların çarşambadan itibaren etkisini kaybedeceğini belirtti. Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yarın ve salı günü gök gürültülü sağanak beklenirken, yurdun diğer bölgelerinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını ifade etti.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, çarşambadan itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı kaydedildi. Tekin, büyükşehirlerde önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini ve parçalı az bulutlu havanın etkili olacağını vurguladı.

Ankara'da sıcaklıkların yarın 25, salı 27 ve çarşamba günü 30 dereceye yükseleceğini belirten Tekin, İstanbul'da ise 28 ila 30 derece arasında; İzmir'de ise 34 ila 36 derece arasında sıcaklıkların yaşanacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine yeni haftanın hava tahminlerini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine yeni haftanın hava tahminlerini açıkladı.