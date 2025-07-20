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Sicilya Adası'ndaki Orman Yangını Yerleşimleri Tehdit Ediyor

Sicilya Adası'ndaki orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 20:18
Sicilya Adası'ndaki Orman Yangını Yerleşimleri Tehdit Ediyor

İtalya'nın Sicilya Adası'nda Orman Yangını Devam Ediyor

Sicilya Adası'nın batısında çıkan orman ve makilik alanındaki yangın, bazı küçük yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Partinico ve Alcamo beldeleri yakınlarındaki yangın, Palermo ile Trapani kentleri arasında yer alıyor.

Mücadele Çalışmaları

Yangına, İtalyan itfaiyesi ekipleri karadan müdahale ederken, havadan da 2 uçak ve 2 helikopter yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Ancak, şiddetli rüzgarın yangın söndürme faaliyetlerini zorlaştırdığı bildirildi.

Evler Tehdit Altında

Yangının bazı noktalarda evleri tehdit edecek seviyeye geldiği öğrenildi. Havadan yapılan müdahalelerin, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için büyük çaba harcanarak sürdüğü ifade edildi.

Gerçek Zamanlı Uyarılar

Ayrıca, Google harita uygulamasının, Sicilya Adası'nın batı kesimindeki bazı noktalar için gerçek zamanlı "şiddetli yangın" uyarısı yaptığı bildirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın batısındaki orman ve makilik alanda çıkan yangının bazı noktalarda...

İtalya'nın Sicilya Adası'nın batısındaki orman ve makilik alanda çıkan yangının bazı noktalarda küçük yerleşim yerlerini tehdit ettiği ve yangına havadan uçak ve helikopterlerle müdahale edildiği bildirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın batısındaki orman ve makilik alanda çıkan yangının bazı noktalarda...

İtalya'nın Sicilya Adası'nın batısındaki orman ve makilik alanda çıkan yangının bazı noktalarda küçük yerleşim yerlerini tehdit ettiği ve yangına havadan uçak ve helikopterlerle müdahale edildiği bildirildi.

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