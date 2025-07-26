Sicilya Adası'ndaki Orman Yangınları Yerleşim Alanlarını Tehdit Ediyor

Sicilya Adası'nda Yangın Alarmları Yükseliyor

İtalya'nın Sicilya Adası'nın batısındaki Trapani iline ait Scopello bölgesinde yer alan turistik Zingaro Milli Parkı'nda dün başlayan orman yangınları, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yangının hızla büyümesi üzerine, bazı turistlerin bölgeden ayrıldığı bildirildi.

Yangınla Müdahale Devam Ediyor

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Zingaro Milli Parkı çevresinde başlayan yangın, gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İtfaiye, orman işçileri, sivil savunma ekipleri ve gönüllülerin gece boyunca karadan müdahale ettikleri yangına, sabah saatlerinde iki yangın söndürme uçağı da katıldı.

Yaz mevsimi nedeniyle bölgede bulunan turistler, yangının büyümesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak bölgeyi terk etmeye başladı. Trapani ile Palermo kentleri arasında yer alan yeşil alanda, hafta başından bu yana 50'den fazla yangın çıkarken, bu yangınların bazıları Partinico, Grisi ve Alcamo gibi yerleşim alanlarını da tehdit etti. Grisi yakınlarındaki bir yangında ise iki ev kullanılamaz hale geldi.

İtalya'da Yangınlar Rekor Kırıyor

İtalyan çevre örgütü Legambiente tarafından yayımlanan raporda, 2025 yılında orman yangınlarında yaklaşık 43 bin 400 futbol sahasına eşdeğer alanın yandığı belirtildi. 1 Ocak - 18 Temmuz 2023 tarihlerinde 653 orman yangını meydana geldiği, toplamda 30 bin 988 hektar alanın yandığı ifade edildi. Günde ortalama 3,3 yangın çıktığı ve her gün 47,5 hektar alanın yangınlarla yok olduğu kaydedildi.

Raporda, İtalya'daki yangın durumunun 2025 yılında "alarm" seviyesine ulaştığı ve özellikle Sicilya ile Sardinya gibi güney bölgelerinin orman yangınlarından ciddi şekilde etkilendiği vurgulandı.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın batısındaki Trapani vilayetine bağlı Scopello yakınındaki turistik "Zingaro" Milli Parkı ve çevresinde dün başlayan ve gece saatlerinde büyüyen orman yangını, yerleşim yerlerine yaklaştı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, itfaiye, orman işçileri, sivil savunma ekipleri ve gönüllüler gece boyunca karadan müdahale ederken, sabahın ilk ışıklarıyla 2 yangın söndürme uçağı da söndürme faaliyetlerine katıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'nın batısındaki Trapani vilayetine bağlı Scopello yakınındaki turistik "Zingaro" Milli Parkı ve çevresinde dün başlayan ve gece saatlerinde büyüyen orman yangını, yerleşim yerlerine yaklaştı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, itfaiye, orman işçileri, sivil savunma ekipleri ve gönüllüler gece boyunca karadan müdahale ederken, sabahın ilk ışıklarıyla 2 yangın söndürme uçağı da söndürme faaliyetlerine katıldı.