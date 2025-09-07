Side'de 'Kanlı Ay' Tutulması Apollon Tapınağı'nda Görsel Şölen Yarattı

Apollon Tapınağı önünde yoğunluk; turistler tutulmayı kaydetti

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde, kırmızı renginden dolayı 'kanlı Ay' olarak da anılan dolunay tutulması izlendi.

Akşam saatlerinde başlayan tutulma sırasında, Apollon Tapınağı yanında yoğunluk yaşandı. Çok sayıda yerli ve yabancı turist, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle gökyüzündeki tutulmayı görüntüledi.

Dolunay tutulması, Apollon Tapınağı ile birlikte etkileyici bir görsel şölen oluşturdu ve izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

