Side'de 'Kanlı Ay' Tutulması Apollon Tapınağı'nda Görsel Şölen Yarattı

Side Antik Kenti'nde yerli ve yabancı turistler, kırmızı renkteki 'kanlı Ay' dolunay tutulmasını Apollon Tapınağı önünde izledi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 23:33
Apollon Tapınağı önünde yoğunluk; turistler tutulmayı kaydetti

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde, kırmızı renginden dolayı 'kanlı Ay' olarak da anılan dolunay tutulması izlendi.

Akşam saatlerinde başlayan tutulma sırasında, Apollon Tapınağı yanında yoğunluk yaşandı. Çok sayıda yerli ve yabancı turist, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle gökyüzündeki tutulmayı görüntüledi.

Dolunay tutulması, Apollon Tapınağı ile birlikte etkileyici bir görsel şölen oluşturdu ve izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

