DOLAR
41,13 0,06%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.559,16 0,04%
BITCOIN
4.486.877,21 0,01%

Sıfır Artı Sergisi Maraşlı Rum İlkokulu'nda Kapanış Resepsiyonu

Sıfır Atık Vakfı ve Rum Vakıfları Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Sıfır Artı" sergisinin kapanış resepsiyonu Maraşlı Rum İlkokulu'nda yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 23:58
Sıfır Artı Sergisi Maraşlı Rum İlkokulu'nda Kapanış Resepsiyonu

Sıfır Artı Sergisi Maraşlı Rum İlkokulu'nda Kapanış Resepsiyonu

Sıfır Atık Vakfı ve Rum Vakıfları Derneği işbirliğiyle düzenlenen Sıfır Artı sergisinin kapanış resepsiyonu Maraşlı Rum İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Sergi, kullanılmayanın yeniden değer kazanabileceğine, unutulanın hatırlanabileceğine ve atığın anlamla örülebileceğine dikkat çeken bir bakış açısı sunuyor.

Slogan: Artık atık olmasın!

Küratör: Yasin Tütüncü. Sergide yer alan sanatçılar: Prof. Dr. Çiğdem Çuhadar Öz, Meyçem Ezengin, Mehlika Hilal Kırca ve Serkan Şerefhanoğlu.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün Mesajı

Resepsiyona katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık hareketinin dünya çapında yayıldığını ve somut çıktılar ürettiğini vurguladı. Gül, kaynakların sınırlı ve ihtiyaçların sınırsız olduğu bir çağda yetinememenin, israfın ve hakkına razı olmamanın en büyük sorunlardan biri olduğunu kaydetti.

Gül, çevre sorunlarının sınır, milliyet ve din tanımadan herkesi etkilediğini belirterek, israfın ortadan kalkması ve insanların imkanlarıyla yetinmeyi benimsemesinin dünyadaki çatışmaların, katliamların ve soykırımların azalmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, hareketin Emine Erdoğan liderliğinde başladığını hatırlattı ve vakfın bugün Türkiye'den dünyaya mal olmuş bir küresel marka hâline geldiğini söyledi. Ağırbaş, 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla 30 Mart'ın "Sıfır Atık Günü" ilan edildiğini ve BM çatısı altında oluşturulan danışma kurulunun Onursal Başkanlığına Emine Erdoğan'ın seçildiğini belirtti.

Ağırbaş, Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun aldığı kararlar ve verdiği tavsiyelerle dünyanın 193 ülkesinde sıfır atık ve çevre konularında etkili olduğunu vurguladı. Vakfın Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Ağırbaş, vakfın azınlık cemaatleriyle kurduğu diyaloglara dikkat çekti; Ermeni Patriği ve Rum Patriği ile yapılan görüşmeler sonucunda ortak çalışmalar için mutabakata varıldığını belirtti. İstanbul'daki tarihi mekanlarda ve azınlık cemaatlerinin okullarında Sıfır Atık Vakfı olarak daha aktif olacaklarını açıkladı ve ruhani liderlerden takipçilerine çevre mesajlarını daha fazla iletmelerini talep etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Değerlendirmesi

Fener Rum Patriği Bartholomeos, inanç, sanat ve hafızanın iç içe geçtiğini görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Bartholomeos, sergideki eserlerin yaratıcılığın kutsallığını, emanet bilincini ve gelecek nesillere karşı vicdani yükümlülüğü hatırlattığını ifade etti.

Bartholomeos, kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada sınırsız büyüme arayışının kırılgan olduğunu belirterek, sürdürülebilirliği merkeze alan üretim ve tüketim modellerinin artık tercih değil ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Sergideki eserlerin birer uyarı ve vicdani çağrı niteliğinde olduğunu, sanatçıların seçtiği materyallerin tüketim kültürünü sorgulamaya davet ettiğini söyledi.

Patrik, Sıfır Atık Hareketi'ni Tanrı'nın emanet ettiği dünyayı koruma çağrısı olarak nitelendirdi ve Emine Erdoğan ile Papa arasındaki diyaloğun farklı inançların ortak vicdanla buluşabileceğine dair önemli bir işaret olduğunu belirtti. Bartholomeos, serginin atıkları fırsata dönüştürme ve daha sürdürülebilir bir geleceğin başlangıcına vesile olmasını diledi.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav David Sevi ve çok sayıda ruhani lider de katıldı.

Sıfır Atık Vakfı ve Rum Vakıfları Derneği işbirliğinde düzenlenen "Sıfır Artı" sergisinin kapanış...

Sıfır Atık Vakfı ve Rum Vakıfları Derneği işbirliğinde düzenlenen "Sıfır Artı" sergisinin kapanış resepsiyonu Maraşlı Rum İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Resepsiyona, İstanbul Valisi Davut Gül (sağ 4), Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş (sol 3) ve Fener Rum Patriği Bartholomeos (sol 4) da katıldı.

Sıfır Atık Vakfı ve Rum Vakıfları Derneği işbirliğinde düzenlenen "Sıfır Artı" sergisinin kapanış...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu Ağlı'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı
2
Rudy Giuliani New Hampshire'da Trafik Kazasında Yaralandı
3
El Halil'de Baskın: Batı Şeria'da İsrailliler ve Askerler 6 Kişiyi Yaraladı
4
Bitlis'te 2025 Rütbe Terfi Töreni: Barış Soyal Tuğgeneralliğe Terfi
5
Muğla Milas'ta Balık Avı Sezonu Güllük'te Törenle Başladı
6
TEKNOFEST 2025: Mavi Vatan'ı 175 Bin Kişi Ziyaret Etti
7
Düzce'de Ambulans Şoförü Kenan Alemdar, Terliği Kesilen Çocuğa Ayakkabısını Verdi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta