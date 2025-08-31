Sıfır Artı Sergisi Maraşlı Rum İlkokulu'nda Kapanış Resepsiyonu

Sıfır Atık Vakfı ve Rum Vakıfları Derneği işbirliğiyle düzenlenen Sıfır Artı sergisinin kapanış resepsiyonu Maraşlı Rum İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Sergi, kullanılmayanın yeniden değer kazanabileceğine, unutulanın hatırlanabileceğine ve atığın anlamla örülebileceğine dikkat çeken bir bakış açısı sunuyor.

Slogan: Artık atık olmasın!

Küratör: Yasin Tütüncü. Sergide yer alan sanatçılar: Prof. Dr. Çiğdem Çuhadar Öz, Meyçem Ezengin, Mehlika Hilal Kırca ve Serkan Şerefhanoğlu.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün Mesajı

Resepsiyona katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık hareketinin dünya çapında yayıldığını ve somut çıktılar ürettiğini vurguladı. Gül, kaynakların sınırlı ve ihtiyaçların sınırsız olduğu bir çağda yetinememenin, israfın ve hakkına razı olmamanın en büyük sorunlardan biri olduğunu kaydetti.

Gül, çevre sorunlarının sınır, milliyet ve din tanımadan herkesi etkilediğini belirterek, israfın ortadan kalkması ve insanların imkanlarıyla yetinmeyi benimsemesinin dünyadaki çatışmaların, katliamların ve soykırımların azalmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, hareketin Emine Erdoğan liderliğinde başladığını hatırlattı ve vakfın bugün Türkiye'den dünyaya mal olmuş bir küresel marka hâline geldiğini söyledi. Ağırbaş, 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla 30 Mart'ın "Sıfır Atık Günü" ilan edildiğini ve BM çatısı altında oluşturulan danışma kurulunun Onursal Başkanlığına Emine Erdoğan'ın seçildiğini belirtti.

Ağırbaş, Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun aldığı kararlar ve verdiği tavsiyelerle dünyanın 193 ülkesinde sıfır atık ve çevre konularında etkili olduğunu vurguladı. Vakfın Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 193 ülkesinde çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Ağırbaş, vakfın azınlık cemaatleriyle kurduğu diyaloglara dikkat çekti; Ermeni Patriği ve Rum Patriği ile yapılan görüşmeler sonucunda ortak çalışmalar için mutabakata varıldığını belirtti. İstanbul'daki tarihi mekanlarda ve azınlık cemaatlerinin okullarında Sıfır Atık Vakfı olarak daha aktif olacaklarını açıkladı ve ruhani liderlerden takipçilerine çevre mesajlarını daha fazla iletmelerini talep etti.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Değerlendirmesi

Fener Rum Patriği Bartholomeos, inanç, sanat ve hafızanın iç içe geçtiğini görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Bartholomeos, sergideki eserlerin yaratıcılığın kutsallığını, emanet bilincini ve gelecek nesillere karşı vicdani yükümlülüğü hatırlattığını ifade etti.

Bartholomeos, kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada sınırsız büyüme arayışının kırılgan olduğunu belirterek, sürdürülebilirliği merkeze alan üretim ve tüketim modellerinin artık tercih değil ortak sorumluluk olduğunu vurguladı. Sergideki eserlerin birer uyarı ve vicdani çağrı niteliğinde olduğunu, sanatçıların seçtiği materyallerin tüketim kültürünü sorgulamaya davet ettiğini söyledi.

Patrik, Sıfır Atık Hareketi'ni Tanrı'nın emanet ettiği dünyayı koruma çağrısı olarak nitelendirdi ve Emine Erdoğan ile Papa arasındaki diyaloğun farklı inançların ortak vicdanla buluşabileceğine dair önemli bir işaret olduğunu belirtti. Bartholomeos, serginin atıkları fırsata dönüştürme ve daha sürdürülebilir bir geleceğin başlangıcına vesile olmasını diledi.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav David Sevi ve çok sayıda ruhani lider de katıldı.

