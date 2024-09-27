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Sıfır Atık Hareketi 7. Yılını Kutluyor: "7 Yılda 7 Kıtada"

Sıfır Atık Projesi, 7 yılda 59,9 milyon ton geri kazanabilir atıkla 185 milyar lira ekonomiye kazandırdı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 10:23
Sıfır Atık Hareketi 7. Yılını Kutluyor: "7 Yılda 7 Kıtada"

Sıfır Atık Hareketi'nin 7. Yıl Dönümü

2017'de Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, 7. yılını kutluyor. Bu yılki sloganı "7 Yılda 7 Kıtada" olarak belirlendi.

Projenin Amacı ve Hedefleri

Sıfır Atık Hareketi'nin temel amacı, atık oluşumunu önlemek, atıkları kaynağında ayrı toplamayı teşvik etmek, geri dönüşümü artırmak ve kaynak verimliliğini yükseltmektir. Projenin uygulamaya konulmasından bu yana, Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne geçen bina sayısı 193 bini buldu.

Atık Ayrıştırma ve Geri Kazanım

Sıfır Atık Hareketi ile birlikte, Türkiye genelinde günlük 9 bin ton atık ayrıştırılıyor. 2017'de %13 olan geri kazanım oranı, 2023 itibariyle %34,92'ye yükseldi. Hedef, bu oranı 2035 yılına kadar %60'a çıkarmak.

Ekonomik ve Ekolojik Kazanımlar

Bu süreçte, toplam 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı. Bu sayede 498 milyon ağaç kurtulurken, 819 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. Ayrıca, 185 milyar lira değerinde bir ekonomik geri kazanım elde edildi.

Sıfır Atık Projesi Uluslararası Tanınırlık Kazandı

2018’de BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından "Sıfır Atık, Sıfır Açlık" ödülünü kazanan proje, birçok uluslararası ödülle de taçlandırıldı. 2023'te ise BM Genel Kurulu'nda ilk kez sıfır atık temalı bir oturum düzenlendi. Emine Erdoğan, burada Türkiye'nin adını duyurarak, sıfır atık konusunda uluslararası iş birliğini artırmaya yönelik önemli bir adım atmış oldu.

Gelecek Planları

Bakanlığa bağlı Sıfır Atık Uygulamaları Daire Başkanı Okan Bahrioğlu, pilot ilçe sayısının artırılacağı bilgisini paylaştı. Ankaranın Kızılcahamam ilçesinde uygulanan proje sayesinde, vatandaşlar atık ayrıştırarak market alışverişlerinde puan kazanma fırsatı buluyor.

Sonuç

Sıfır Atık Hareketi, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma açısından büyük bir adım olarak görülüyor. 7 yıllık süreçte elde edilen başarılar, gelecekteki yatırımlar ve politikalar için ilham kaynağı olmaya devam edecek.

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