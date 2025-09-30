Sıfır Atık İstanbul İstişare Toplantısı: 205 Bin Bina ve 256 Milyar Lira Kazanç

Sıfır Atık İstanbul İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

Sıfır Atık Vakfı, sıfır atık yaklaşımının güçlendirilmesi ve mevcut ile gelecekteki çalışmaların ele alınması amacıyla Üsküdar Kandilli'deki vakıf binasında "Sıfır Atık İstanbul İstişare Toplantısı" düzenledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı'nın değerlendirmesi

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, Sıfır Atık Hareketi'nin Emine Erdoğan'ın himayelerinde bir çevre girişiminden modele dönüştüğünü vurguladı. Bağcı, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gündemindeki atığın önlenmesi, kaynağın azaltılması ve döngüsel ekonomiye geçiş hedeflerinin Türkiye'nin liderliğiyle daha görünür hale geldiğini belirtti.

Bağcı üretim planlaması çalışmalarına değinerek şu ifadeleri kullandı: “Üretim planlaması sürecinde amacımız üretim kaynaklarımızı daha etkili kullanmak ve daha kaliteli ürünlerle aslında gıda arz güvencemizi sağlamaktır. Tabii ki bunun en önemli araçlarından birisi de çevre dostu yaklaşımla üretim sürecini iyileştirmektir. Böylece su, toprak, orman kaynaklarımızı onarıcı üretim süreciyle gelecek nesillere daha sağlıklı aktarabiliriz. Sizlerin de bildiği üzere bu kaynakların korunması sadece üretim süreciyle mümkün değildir.”

Bağcı ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, sıfır atık vizyonunu destekleyen ve gıda kaybı ile israfını hedefleyen Gıdanı Koru kampanyasını başlattığını; israf edilen gıdaların dünya sera gazı emisyonlarının %8-10'unu oluşturduğunu, toprak, gübre ve su girdilerinin aşırı tüketimine ve emek kaybına yol açtığını söyledi. Bakanlık olarak perakende zincirlerinden tüketici alışkanlıklarına kadar geniş kapsamlı farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp'in açıklamaları

Burak Demiralp, Sıfır Atık Projesi'nin Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma vizyonunu geleceğe taşıyan küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü dile getirdi. Demiralp, hareketin hedeflerini atık oluşumunu önlemek, yeniden kullanım ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak, doğal kaynak ve enerji verimliliğini artırmak olarak özetledi.

Demiralp toplantıda şu verileri paylaştı: 2017 yılından bu yana 205 bin bina sıfır atık yönetim sistemine geçti; 25 milyon kişiye sıfır atık eğitimleri verildi. 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı, 2024 itibarıyla yüzde 36'ya yükseldi. Ayrıca hareket sayesinde 32,5 milyon ton kağıt, 9,1 milyon ton plastik, 3,1 milyon ton cam, 6,4 milyon ton metal ve 23,4 milyon ton organik atık geri dönüştürüldü ve ülke ekonomisine 256 milyar lira kazandırıldı.

İstanbul özelinde ise 24 belediye sıfır atık sistemine geçmiş durumda, 18 binden fazla binada Sıfır Atık Sistemi kullanılıyor ve 5,5 milyon kişiye eğitim verildi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül, dünyada temiz suya ulaşamayan ve sağlıklı koşullarda yaşamayan milyonlarca insan bulunduğunu belirterek Sıfır Atık Hareketi ile bu sorunların bir kısmının çözülebileceğini vurguladı. Gül, çocukların artık yetişkinlerden daha bilinçli olduğunu, deniz kirliliği, orman kaybı, yeşil alan azalması ve çarpık kentleşme gibi sorunlarla mücadelede eğitim ve belediye odaklı çalışmaların önemine dikkat çekti.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın hedefleri

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Projesi'nin 8'inci yılında Emine Erdoğan liderliğinde küresel bir marka haline geldiğini söyledi. Ağırbaş, BM'nin 2022'deki kararıyla 30 Mart'ı Sıfır Atık Günü ilan ettiğini ve aynı kararla BM çatısı altında bir danışma kurulu oluşturulduğunu aktardı. Ayrıca kurucuları ve onursal başkanları Emine Erdoğan'ın BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun başkanlığına atandığını bildirdi ve 2022'de başlayan global sürecin bugün 193 ülkede karşılık bulduğunu ifade etti.

Ağırbaş, toplantıda şehirleri, denizleri ve İstanbul'un geleceğini 360 derece tartışacaklarını; İstanbul'u global sıfır atık merkezi haline getirme kararlılıklarını sürdürdüklerini belirtti. Vakfın koordinasyonu ile BM İnsan Yerleşimleri Programı için İstanbul'da bölgesel ofis açılacağı ve 10'dan fazla uluslararası kurumun İstanbul'da ofis açmayı kabul ettiği bilgisini paylaştı.

Toplantı, Sıfır Atık Vakfı etrafında kamu kurumları ve sivil toplumun iş birliğiyle atık yönetimi, döngüsel ekonomi ve gelecek stratejilerinin konuşulmasıyla sona erdi.

