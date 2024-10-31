DOLAR
34,25 0,11%
EURO
37,31 -0,17%
ALTIN
3.064,12 0,22%
BITCOIN
2.481.208,97 0,32%

Sigara İçenlerde Akciğer Kanseri Riski 30 Kat Artıyor

Akciğer kanseri ile sigara içme ilişkisi ve çözüm önerileri üzerine önemli veriler açıklandı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 14:11
Sigara İçenlerde Akciğer Kanseri Riski 30 Kat Artıyor

Akciğer Kanseri ve Sigara Kullanımı

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Demirci, akciğer kanserinin büyük bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. Demirci, "Sigara içen bireylerde akciğer kanseri görülme riski, diğer bireylere göre 30 kat daha fazladır. Her 4 akciğer kanserinin 3’ü sigara ile ilişkilidir," şeklinde konuştu.

Farkındalık Ayı İçin Toplantı Düzenlendi

Kanserle Dans Derneği tarafından 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen basın toplantısında uzmanlar, kanserde risk faktörleri ve korunma yolları hakkında bilgiler paylaştı. Dernek Başkanı Sevil Gürkan, dijital bilgilendirme platformu KDD Akademiyi tanıttı ve bu platformun 2022'de yapılan anket sonuçlarına dayandığını belirtti.

KETEM'lerde Ücretsiz Tarama Testleri

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Şirin, KETEM'lerin gerçekleştirdiği tarama testlerinin ücretsiz olduğunu vurguladı. Ayrıca, doğru beslenmeden ve düzenli fiziksel aktiviteden bahsederek, kanserin erken teşhisi için düzenli taramaların önemine dikkat çekti.

Beslenmenin Kanser Üzerindeki Etkisi

Onkoloji Diyetisyeni Doç. Dr. Dilşat Baş, beslenme alışkanlıklarının kanser gelişiminde %35 etkili olduğunu belirtti. Erken tanı ve tedavi sürecinin önemine de vurgu yaparak; işlenmiş gıdalar, şeker ve alkol tüketiminin sınırlandırılmasının gerektiğini ifade etti.

Psikolojik Destek ve Kanser

Uzman Psikolog Sibel Cesur Akyunak, kanser hastaları için psikolojik desteğin önemini anlattı. Grup terapilerinin, hastaların stres ve kaygı yönetiminde yarar sağladığını söyledi.

Gıda Takviyeleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Doç. Dr. Dilşat Baş, gıda takviyesi kullanımının risklerine değinerek, sigara içen bireylerde beta karoten takviyesinin akciğer kanseri riskini artırdığını belirtti. "Vitamin alımında diyet kaynakları tercih edilmeli," dedi.

Sonuç

Konu hakkında uzmanlar arasında yapılan değerlendirmeler neticesinde, sigara kullanımı ve obezite gibi risk faktörlerine karşı toplumsal bilincin artırılması gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu
2
İstanbul'da UKOME Toplantısı: Yenilikler ve Kararlar
3
DEM Parti'den Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Tepki
4
Kavakbaşı'nda Çömlekçilik Geleneği Geleceğe Taşınıyor
5
Sigara İçenlerde Akciğer Kanseri Riski 30 Kat Artıyor
6
Sakarya'da Belediye Otobüsü Şoförü Acil Müdahale İle Hayat Kurtardı
7
Mozambik Seçimleri Sonrası Protestolar: 10 Ölü

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı