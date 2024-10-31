Sigara İçenlerde Akciğer Kanseri Riski 30 Kat Artıyor

Akciğer Kanseri ve Sigara Kullanımı

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Demirci, akciğer kanserinin büyük bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. Demirci, "Sigara içen bireylerde akciğer kanseri görülme riski, diğer bireylere göre 30 kat daha fazladır. Her 4 akciğer kanserinin 3’ü sigara ile ilişkilidir," şeklinde konuştu.

Farkındalık Ayı İçin Toplantı Düzenlendi

Kanserle Dans Derneği tarafından 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen basın toplantısında uzmanlar, kanserde risk faktörleri ve korunma yolları hakkında bilgiler paylaştı. Dernek Başkanı Sevil Gürkan, dijital bilgilendirme platformu KDD Akademiyi tanıttı ve bu platformun 2022'de yapılan anket sonuçlarına dayandığını belirtti.

KETEM'lerde Ücretsiz Tarama Testleri

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Şirin, KETEM'lerin gerçekleştirdiği tarama testlerinin ücretsiz olduğunu vurguladı. Ayrıca, doğru beslenmeden ve düzenli fiziksel aktiviteden bahsederek, kanserin erken teşhisi için düzenli taramaların önemine dikkat çekti.

Beslenmenin Kanser Üzerindeki Etkisi

Onkoloji Diyetisyeni Doç. Dr. Dilşat Baş, beslenme alışkanlıklarının kanser gelişiminde %35 etkili olduğunu belirtti. Erken tanı ve tedavi sürecinin önemine de vurgu yaparak; işlenmiş gıdalar, şeker ve alkol tüketiminin sınırlandırılmasının gerektiğini ifade etti.

Psikolojik Destek ve Kanser

Uzman Psikolog Sibel Cesur Akyunak, kanser hastaları için psikolojik desteğin önemini anlattı. Grup terapilerinin, hastaların stres ve kaygı yönetiminde yarar sağladığını söyledi.

Gıda Takviyeleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Doç. Dr. Dilşat Baş, gıda takviyesi kullanımının risklerine değinerek, sigara içen bireylerde beta karoten takviyesinin akciğer kanseri riskini artırdığını belirtti. "Vitamin alımında diyet kaynakları tercih edilmeli," dedi.

Sonuç

Konu hakkında uzmanlar arasında yapılan değerlendirmeler neticesinde, sigara kullanımı ve obezite gibi risk faktörlerine karşı toplumsal bilincin artırılması gerektiği vurgulandı.