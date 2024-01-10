Sigorta girişi 1999 sonrası olanlar hemen listeye baksın! Erken emeklilikte yeni tablo ayyuka çıktı

1999-2008 yılları arasında sigorta başvurusu yapanlar için adım adım emeklilik seçenekleri ortaya çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ifade edilen yaş, gün ve prim tablosu, bu özel emeklilik planını şekillendirecek nitelikte bilgiler içeriyor.

EYT düzenlemelerinin peşi sıra, 1999-2008 yılları arasında sigorta başvurusu yapmış bireyler için oluşturulan kademeli emeklilik düzenlemesi, yaş kriterlerini karşılayamayanlara emeklilik olanakları sunmayı amaçlıyor.





Kademeli emeklilik modeli, sigortalıların yaşlarına bağlı olarak değişen prim gün sayısı koşullarını barındırıyor. Bu kapsamda, 2000-2008 yılları arasında sigorta başvurusu yapmış kadınlar, 43 yaş ve 6.250 prim günü, erkekler ise 45 yaş ve 6.250 prim günü ile emekli olabilecek.

Sigorta başvuru tarihine bağlı olarak, yaş ve prim gün sayısı koşulları artış gösterecek. 2008 yılı sonrasında sigorta başvurusu yapmış kadınlar için emeklilik için gerekli şartlar 49 yaş ve 6.925 prim günü, erkekler için ise 51 yaş ve 6.925 prim günü olarak belirlendi.

Kademeli emeklilik sistemine dahil olan sigortalılar, prim günlerini borçlanarak doldurma seçeneğine de sahip olacaklar.

Kademeli emeklilik sistemi, Meclis gündemine alındığında detaylarıyla tartışılacak ve netleşecektir. Bu yeni düzenleme, 1999-2008 arası sigorta başvurusu yapan bireylere emeklilik süreçlerini daha esnek ve kişiselleştirilmiş bir şekilde yönetme imkanı sağlayacaktır.