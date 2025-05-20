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Sihirli Annem Hepimiz Biriz Filmi 30 Mayıs'ta Vizyona Giriyor

Sihirli Annem'in yeni sinema filmi 30 Mayıs'ta izleyiciyle buluşuyor. Eğlenceli ve macera dolu hikayesiyle dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 18:03
Sihirli Annem Hepimiz Biriz Filmi 30 Mayıs'ta Vizyona Giriyor

Sihirli Annem Hepimiz Biriz Filmi 30 Mayıs'ta Vizyona Giriyor

2000'li yılların sevilen dizisi Sihirli Annem, yeni sinema uyarlaması Sihirli Annem Hepimiz Biriz ile 30 Mayıs'ta izleyicilere merhaba diyor. Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği filmin tanıtımı Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı.

İnci Türkay: "Harika Bir Film Oldu"

Filmde başrol oynayan İnci Türkay, filmle ilgili duygularını paylaşarak, "Sevgiyi, dostluğu, beraberliği, birlikte olmayı, pozitifliği ve mutluluğu anlatıyoruz. Çok macera dolu, harika bir film oldu" dedi. Türkay, 2022'de vefat eden dizinin senaristi Gamze Özer'i anarak, bu filmin onun vasiyeti olduğunu ifade etti.

Türkay, filmin senaryosuna katkı sağlayan Arzu Yurtseven’e teşekkür ederek, "Bir aileyiz; bu kadar yıl hiç bozulmadı. 4 haftada titiz bir şekilde çekimleri tamamladık" şeklinde konuştu.

Şahap Sayılgan: "Aile Olduk, Mükemmel Bir Çalışma"

Oyuncu Şahap Sayılgan, film setinin samimi ortamından bahsederek, "Herhangi bir aksilik olmadı. Filmde bizler, çocuklarımız ve torunlarımız da var. Ben filmi çok beğendim. Tabii ki notu seyirci verecek" dedi.

Nevra Serezli: "Aynı Sıcaklıkta Geçti"

Oyuncu Nevra Serezli, teklifi kabul eder etmez senaryoyu okumaya başladığını belirterek, "22 sene sonra aynı sıcaklıkta, aynı ekip çalışmasıyla mükemmel bir iş ortaya çıkardık" dedi.

Ayşen İnci: "Filmin Gündeme Gelmesi Heyecanlandırdı"

Ayşen İnci, filmdeki ekip için ortak bir sevgi olduğunu vurgularken, "Sinema filmi olarak gündeme gelmesi hepimizi çok heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı.

Filmin Konusu ve Oyuncu Kadrosu

Mustafa Kotan'ın yönettiği filmin senaryosunu Gamze Özer ve Arzu Yurtseven kaleme aldı. Dizinin orijinal oyuncularına yeni isimler eşlik ediyor. Ayrıca, 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın karakteri yapay zeka teknolojisi ile filmde yer alacak.

Sihirli Annem Hepimiz Biriz filmi, periler alemi ve dünyadaki kaos dolu olayları merkezine alarak izleyicilere eğlenceli bir masal sunacak. 30 Mayıs'ta vizyona girecek olan bu eğlenceli yapım, tüm aile bireyleri için keyifli bir deneyim vadediyor.

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın (sol 7) üstlendiği, 2000'li yılların sevilen dizisi "Sihirli Annem"...

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın (sol 7) üstlendiği, 2000'li yılların sevilen dizisi "Sihirli Annem", 30 Mayıs'ta "Sihirli Annem Hepimiz Biriz" sinema filmiyle izleyicilerle buluşacak. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen basın toplantısına, Yağcı ile oyuncular ve film ekibi katıldı.

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın (sol 7) üstlendiği, 2000'li yılların sevilen dizisi "Sihirli Annem"...

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın (sol 7) üstlendiği, 2000'li yılların sevilen dizisi "Sihirli Annem", 30 Mayıs'ta "Sihirli Annem Hepimiz Biriz" sinema filmiyle izleyicilerle buluşacak. Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen basın toplantısına, Yağcı ile oyuncular ve film ekibi katıldı.

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