Siirt Baykan'da 8 Metrelik Su Kuyusuna Düşen İnek Kurtarıldı
Olayın Detayları
Siirt'in Baykan ilçesi Dedebakır köyü'nde yaşayan bir kişinin ineği, su kuyusuna düştü. Olayı gören sahibi hemen harekete geçerek yetkililere haber verdi.
İneğin 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düştüğünü gören sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda kuyudan çıkarılan inek sahibine teslim edildi.
Siirt'in Baykan ilçesinde su kuyusuna düşen inek ekiplerce kurtarıldı.